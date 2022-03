„Byl to velmi důležitý zápas pro náš tým, abychom se mohli zase psychicky nakopnout. Probíhal tak, jak jsme si představovali. Chtěli jsme dát brzký gól, uklidnit se a zápas kontrolovat. To se nám naštěstí povedlo a za tři body jsme rádi,“ vrací se k uplynulému víkendu ervěnický Jan Král.

Když se ho zeptáte na hattrick, tak se zamyslí…

„Dát tři góly je hezký pocit, ani nevím, kdy se mi to naposledy povedlo. Z velké části musím poděkovat spoluhráčům, jelikož to pro mě vypracovali a já měl celkem snadnou úlohu to zakončit. Za kanonýra se nepovažuji, poslední dobou se spíš střelecky trápím,“ přiznává Král a přiznává i jasně vyplývající ambice z postavení v tabulce, kde jsou Ervěnice-Jirkov předposlední. Jaro bude perná záchranářská fuška.

Judistům Chomutova domácí tatami svědčila. Urvali spoustu medailí

„Postavení není ideální, ale pořád v to věříme, že se to zlomí a začneme bodovat. Myslím, že každý z nás pro to dělá maximum, jak hráči, tak celý realizační tým. Jediné co nás trápí, ta je velká marodka. Hodně kluků nám chybí a je to znát zejména na sestavě. Takže musíme rotovat sestavou a spousta kluků hraje na jiném postu než jsou zvyklí. Přes zimu se nám povedlo udělat nějaké posily a věřím, že nám pomohou k lepším výkonům,“ přeje si fotbalový sympaťák, před nímž je domácí duel s Kláštercem, na který se jeho mužstvo chce bodově dotáhnout.