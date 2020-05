Trénovat Perštejn? Pro mě je to nová výzva, říká kouč Ivan Filip

Sedmnáct let spojil Ivan Filip své fotbalové působení s ostrovským FK, když posledních osm let vedl z pozice hlavního trenéra tamní A-tým. S ním vyhrál dvakrát krajský přebor, dvakrát slavil triumf v krajském poháru mužů, dvakrát pak okusil nástrahy fotbalové divize, kterou navrátil do města pod Krušnými horami po dlouhých šestačtyřiceti letech.

Trenér Ivan Filip. | Foto: DENÍK