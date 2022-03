Trenér Černovic Josef Jebavý.Zdroj: SK Černovice

„Na druhou stranu věřím, že jaro opět zvládneme. Před podzimní části to bylo podobné a nakonec jsme zápasy zvládali, takže věřím, že tomu bude i teď,“ přeje si kouč Jebavý, který svým hráčům věří, ale…

„Jsme sice první, ale nějaký postup to od nás neuslyšíte. To je v uvozovkách. Kluci jsou fotbalisté, hrát umí, tak uvidíme, na co to bude stačit. Rozhodně napoví prvních tři až pět jarních zápasů,“ přemítá Jebavý, který ztratil ovšem pro jaro několik důležitých tváří, na kterých byla hra jeho celku postavená. Kde budou Černovice po jarních odvetách?