Černovice o tomto víkendu vstoupí do své třetí sezony v nejvyšší krajské soutěži. Odstartují ji v sobotu domácím duelem s Neštěmicemi (10.30).

„Letní přípravu jsme neměli moc dlouhou, ale zase musím kvitovat, že hráči k ní přistoupili zodpovědně. Sházelo se nás dvanáct, čtrnáct a někdy dokonce i šestnáct lidí, což bylo super,“ řekl trenér Martin Boček, který v Černovicích pokračuje. Nebyl od vedení důvod sahat k trenérské změně. Vždyť minulý podzim měl Boček s týmem skvostný a okupoval nejvyšší místa v tabulce krajského přeboru. Až po zimní pauze přišel zlom k horšímu, ale nakonec Černovice dokončily na středu tabulky, v klídku se vyhnuly sestupovým nesnázím. Navíc v jejich kádru makal nezmar Patrik Gedeon. Hrál nejvyšší krajskou soutěž v neskutečných 48 letech. Bude pokračovat? V letní přestávce totiž oslavil 49. narozeniny, konkrétně 19. července.

„Páťa je nesmrtelný a bude u nás pokračovat. Já jsem za to strašně rád. Už jsem to říkal minule, ale na kluky působí skvěle. Vidí, že co dokáže chlap v jeho letech, když fotbalu hodně dává, stará se o sebe,“ je Boček rád, že jeho kamarád si v Černovicích prodlouží kariéru. Přitom Gedeon před startem minulé sezony říkal, že ještě jednu a konec. Láska k fotbalu u tohoto borce, který válel například za Blšany nebo Duklu Praha, zvítězila.