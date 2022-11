„Vypadá to jednoznačně, ale popravdě pro soupeře je to hodně krutý debakl. My jsme si sice vypracovali opravdu hodně šancí, ale máme zatím štěstí, že se nám daří třeba každou druhou proměňovat,“ načal pozápasové ohlasy sportovní manažer Brné Martin Vrtiška. Svěřenci Emila Rilkeho se díky drtivé výhře o skóre, a se zápasem k dobru, vyhoupli do čela nejvyšší krajské soutěže. „Chtěli jsme hrát v popředí tabulky do nějakého čtvrtého, pátého místa, to, že nám to zatím vychází takto je samozřejmě pro všechny příjemné a nesmírně si toho vážíme. Dohrát podzim na čele? To je zatím spíš přání. V příštím kole máme těžký Perštejn, ještě nás čeká velká prověrka se Srbicemi, tyto zápasy nás prověří, jak na tom jsme. Samozřejmě bychom ale chtěli zůstat lídry co nejdéle,“ přál si muž, jenž přišel do Brné před sezónou z Krupky.

Čtvrtou porážku v řadě zaznamenalo Jílové. Doma padlo 1:3 s Černovicemi, které byly na samém chvostu tabulky krajského přeboru. „Byl to pro nás důležitý zápas, ale od kluků tam nebylo vůbec nic. Leží na nich deka, musíme se z toho dostat,“ mrzela trenéra domácích Ondřeje Barillu další ztráta. Jílové se muselo obejít bez Michala Justa, ten podle Barilly chyběl nejvíc. „Jeho ztráta byla citelná. Ale každý zápas někdo chybí, nehrajeme ve stabilizované sestavě. Na začátku sezony tomu tak bylo, podle tohle pak vypadaly výsledky. Teď se trápíme,“ konstatoval. Nejvíc ho ovšem štvalo, že jeho svěřenci k duelu nepřistoupili podle jeho představ. „Na soupeři bylo vidět, že se víc chce porvat o body. Vytušil, že nejsme v dobrém rozpoložení a od začátku byl lepší. Pro výhru zkrátka udělal maximum.“

Jedenáctiletý Mostečan Durdis bude závodit před Márquezem a spol.

Právě přístup k zápasu byl největším rozdílem mezi oběma týmy v sobotním duelu. Domácí Jílové působilo mdle, hosté z Černovic naopak sršely touhou po úspěchu. „Zkvalitnil se kádr, vrátili se zranění a zaneprázdnění hráči. A začal se hrát fotbal. Kluci pochopili, že si nemůžou něco jen odehrát, odběhat, ale že do toho musí dát hlavu a srdce. Na hřišti je tak konečně fotbalovost a navíc je vidět, že se chce makat. Je to v hlavách hráčů,“ uvedl černovický patriot Martin Kovacz, jenž na postu hlavního kouče nahradil kvůli zdraví abdikujícího Josefa Jebavého.

NÁHRADNÍ BRANKÁŘ ZLOMIL PROKLETÍ

Penaltové prokletí konečně zlomily Lovosice, v loterii nakonec udolaly 4:3 rezervu Mostu-Souše. Bonusový bod jim vychytal až třetí brankář David Hildebrand. „Dva brankáře máme mimo, takže jsme museli sáhnout do béčka, a hned nám to přineslo po dlouhé době úspěch v penaltách,“ chválil strážce lovosické svatyně kouč Roman Podrazil. „Na to, že s touto soutěží nemá žádné zkušenosti, se s tím popasoval skvěle. Klobouk dolů také před ostatními kluky, že to ani za stavu 1:3 nezabalili. Druhý poločas jsme byli jasně lepší, agresivnější, a vyplatilo se nám to,“ pochvaloval si konečný obrat. „Bohužel ale vyhrávají i všichni kolem nás, takže mě spíš mrzí body, co jsme zbytečně poztráceli. Mohli jsme jich mít o šest, osm víc, a tato utkání jsme mohli hrát v klidu,“ dodal.

„Smolný zápas a naše nedůslednost, že jsme si v samém závěru nechali dát dva góly. Tohle se nám prostě stávat nemůže a musíme duel zkušeněji dovést do vítězného konce. Tohle je varování do dalších střetnutí,“ kroutil hlavou mostecký kouč Stanislav Hofmann.

ŠLÁGR KOLA OVLÁDLY SRBICE

Ve šlágru 11. kola, kde se poměřily dva týmy z top trojky, doma porazily Srbice celek Kadaně 4:2. Domácí rozhodli až dvěma góly v poslední desetiminutovce. „Byl to z obou stran dobrý fotbal, projevilo se, že hrají soupeři z vršku tabulky i fakt, že Tatran není na čele náhodou, má dobrý mančaft. První půli jsme byli lepší, v úvodu druhé převzal iniciativu soupeř, nechali jsme si dát laciné góly, ale nakonec jsme se v závěru prosadili i my a to střetnutí rozhodli. Jsem rád, že jsme ho zvládli a udrželi se nahoře,“ uvedl srbický trenér Martin Luger.

Nečekanou porážku, teprve třetí v sezoně, utrpěly Modlany, které podlehly doma Oldřichovu 0:1 po brance Lukáše Vystavěla v 90. minutě. „Na těžkém terénu to byl těžký zápas, špatně jsme se prosazovali, oni se v osmi lidech zatáhli a my se tam nemohli dostat. Hrozili jen z brejků a když už jsme si myslel, že zápas půjde do penalt, tak jsme po naší chybě a možná i ruce, což nechci hodnotit, inkasovali a byl konec. I takový je fotbal, nám to opravdu hodně komplikovalo to špatné hřiště,“ řekl Michal Doležal, kouč Modlan.

Bída Levhartů z Chomutova: Basketbalisté padli pošesté v řadě

Pozici ve středu uhájil upevnil Slavoj Žatec, který po bezbrankové remíze vyhrál 4:2 na penalty na hřišti Litoměřicka. „Prvních dvacet minut byli domácí více na míči, byli kombinačně lepší, ale do šance se nedostali. Pak jsme hru srovnali a a měli po standardkách dvě šance. Od 25. minuty to bylo koukatelné z obou stran. Ve druhé půli měli domácí i my dvě šance, takže asi zasloužená remíza. Už šestý zápas jsme končili penaltovou loterií, naštěstí máme brankáře Miroslava Kalbače, který vždy jednu nebo dvě penalty chytí, a proto jsme pět z těch šesti rozstřelů zvládli,“ uvedl trenér hostujícího vítězného celku Richard Zelinka.

U dna naopak zůstává rezerva ústecké Army spojená s Domoušicemi. Ta nestačila ani v domácím utkání s Krupkou, o hubené výhře hostů rozhodl v 65. minutě jediným přesným zásahem Josef Kotrba, jenž zhodnotil utkání. „Od začátku se hrál dost běhavý fotbal, na což jsme se připravovali celý týden. Věděli jsme že nás nečeká nic jednoduchého, i když je soupeř v tabulce na spodních příčkách. V prvním poločase jsme mohli vést 3:0 ale bohužel nám štěstí nepřálo. Zápas jsme tak museli rozhodnout až po změně stran, jsme rádi že si domu vezeme tři body.“