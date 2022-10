"Byl to speciální zápas v tom, že to bylo v televizi. Každý se snažil vyhecovat a byl i nervózní, ale jsem rád, že jste to zvládli," říká v rozhovoru pro Deník 31letý vysoký ofenzivní záložník či útočník Vitásek, fanoušek FC Chelsea a Franka Lamparda, jenž do TJ Mojžíř zavítal před lety z nedalekých Neštěmic.

Sešlo se vás na utkání s Kláštercem více než obvykle?

Na tréninku nás bylo více, ale pořád je to amatérský fotbal a děláme normálně na šichty. Teď si služby někteří kluci vyměnit mohli.

Dal jste dva góly, ale mohli být i tři, jednu šanci vám zneškodnil hostující brankář…

Hattrick by byl v televizi drahý, na jednu stranu by byl dobrý, ale jsem rád i za dva góly a že jsme zápas zvládli a vyhráli.

Takže tabulkové sazby byli v sobotu jiné?

Byly jiné tabulkové sazby, budu to mít drahé, protože vedle dvou gólů budu platit i za rozhovory a podobné věci.

Jak jste zápas viděl?

Klášterec se držel dlouho, měl i šance a my jsme se v prvním poločase trápili, ale pak jsme dali trochu náhodného góla a tím, že oni ty šance nevyužili, tak to nám pomohlo. Po přestávce jsme přidali a už bylo vidět, že odpadli a my už jsme to dohráli.

Zlomil je druhý gól z penalty, kterou jste zkušeně proměnil. Věřil jste si na ni?

Obvykle si věřím, ale tentokrát ne, byl jsem z těch kamer nervózní, když víte, že se na vás koukají v televizi, tak no to nejsme zvyklí.

Po výhře jste se posunuli do klidnějších pater tabulky, jak jste s podzimní částí spokojeni?

Moc ne. Doma většinou vyhráváme, ale venku je to tragický, ztrácíme lehké body a necháváme si dávat laciné góly a pak to tak dopadá. Doma většinou vyhrajeme, venku prohrajeme.

S jakým cílem půjdete do dalšího průběhu sezony?

Chceme pokračovat v domácích výhrách, zlepšit venkovní zápasy a posunout se do vyšších pater tabulky.