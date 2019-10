Desáté kolo Krajského přeboru se našim zástupcům nevydařilo. Jak Tatran Kadaň, tak Spartak Perštejn doma prohrály.

Běží 24. minuta utkání a střela Davida Šraga z týmu Litoměřicka napíná síť bezmocného domácího gólmana Petra Králíka. Skóre je vyrovnáno na 1:1. | Foto: Deník/Jaroslav Průša

Do Kadaně přijel tým Litoměřicka a od prvních minut dával najevo, že bez bodů domů odjet nechce. Hosté hýřili pohybem a tlačili se dopředu. Domácí postupem času aktivitu hostů otupili a hru vyrovnali. Když se domácím podařilo dát ve 12. minutě vedoucí gól, vypadalo to, že jsou na dobré cestě za vítězstvím. Hosty však inkasovaný gól nijak nepoznamenal a snažili se co nejdříve vyrovnat. To se jim také po dvanácti minutách podařilo. Do konce poločasu už ale žádný gól nepadl a poločas skončil 1:1.