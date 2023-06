Strupčický Robocop Vrbka: Užil jsem si to po svém. Alkohol nepiju

Je to kluk do nepohody. Když se ve Strupčicích lepí sestava, tak fotbalista Ondřej Vrbka umí být všude. Naklonovat ho by bylo skvělé. Dal hromadu branek za béčko v okresním přeboru, pálit umí i za A týmu v I. B třídě. A pozor! Když dojdou brankáři, tak si vleze i mezi tři tyče.

Onřej Vrbka s pohárem za vítězství v I. B třídě B. | Foto: archiv O. Vrbky

Kanonýr Deníku Kadaňský Salač: Mluvili jsme i o divizi, bohužel jaro se nám sesypalo Kadaňský fotbalista Václav Salač se stal specialistou na Modlany. Před týdnem ve finále… Přečíst článek > Na posledním zápase Strupčic o postup se podílel dvěma góly. Jak slavil? Bez alkoholu! „Oslavy byly takové klasické vesnické – spousta chlastu a jídla doprovázena staršími klasickými českými hity starších generací. Zbytek týmu si to určitě užil, ale já alkohol nepiju, takže jsem to užil trochu po svém i s kluky. Nemám potřebu pít alkohol,“ řekl Ondřej Vrbka. Tenhle kluk je trošku zjevení, zázrak. V okresním přeboru nakopal za strupčické béčko dvacet branek. Pomáhal i áčku, když se termíny zápasů obou týmů sešly, tak šel i branky. A i tam podržel. "Nějak velké zkušenosti s chytáním nemám. Jenom když jsem byl ještě na střední škole, tak jsem občas chytal za školu na turnajích a pak ještě, kdy tahle situace nastala loni v I. B třídě s A týmem, kdy jeden brankář chyběl pracovně a druhý musel jet na zápas s dorostem,“ poukazuje Vrbka na svou „kariéru“ v brance. FOTO: Strupčice mají mistrovský pohár! Vykopaly si postup do I. A třídy Teď pomohl Strupčicím k postupu do krajské I. A třídy. „Musím sezonu hodnotit nadprůměrně. Cíl, který byl postup alespoň jednoho mužstva o soutěž výš jsme splnili. Za poslední tři roky se tu udělala velmi dobrá parta a každý z nás dokázal plnit svou roli v klubu na sto procent po celou sezonu. Moje góly? Jsem spokojený, ale hodně mi k tomu pomohli kluci které mám kolem sebe,“ popisuje Vrbka a přidá: „Bez týmu by moje statistika nevypadala tak dobře,“ dodá fotbalista, který je v civilním životě strojvedoucím na šachtě.

