„Chceme podávat v zápasech vždy kvalitní výkony,“ řekl Deníku Nesper nedávno a to se jeho celku teď daří. Svěřenci trenéra Petra Spilky využívají tápání druhých Chlumčan, které začaly sbírat porážky a rázem je tady boj o druhé místo, na které si Meziboří dělá zálusk. A je to díky tápání Chlumčan, které o víkendu vytěžily jen bod v Údlicích, kde po penaltách selhaly 1:2. Vedoucí Strupčice utíkají Chlumčanům už o osm bodů, byť mají Chlumčany zápas k dobru.

"Když nedáme góly, nemůžeme vyhrát," řekl chlumčanský trenér Martin Svoboda.

Výkon svého celku hodnotil jako slušný. "Herně nemůžu klukům moc vytknout, jen jsme z první standardky ve 12. minutě zase inkasovali… Do poločasu Tomáš Kurka hezky trefil k tyči a vyrovnal, ale co jsme pak nevyužily za další příležitosti, to se jen tak nevidí. To bylo trestuhodné a nakonec nás to i dostihlo a prohráli jsme na penalty. Ale jak říkám, celkově byl náš výkon určitě obstojný," konstatoval chlumčanský kouč.

Chlumčany jsou i po třetí porážce v sezoně druhé, avšak třetí Meziboří se přiblížilo na rozdíl jediného bodu. "Jestli jsme z toho nervózní? Nejsme. Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že budeme v této fázi jara druzí, brali bychom to všemi deseti. Do konce zbývá hodně kol, musíme poctivě trénovat a třeba se to zase otočí. Meziboří se dotáhlo, tak to bude aspoň zajímavější," uvedl s nadhledem Svoboda, jehož tým přivítá v sobotu dopoledne Blažim.