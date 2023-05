Blažim dorazila do Strupčic oslabená a to možná způsobilo, že se nebývale semkla a favorita trápila. Navíc do branky musel jinak hráč z pole Patrik Filo. Skoro dosáhl na vychytanou nulu.

„V bráně zachytal skvěle. My přijeli oslabení o pár hráčů základní sestavy, kdy důvodem byly nemoci nebo práce. Hráli jsme na jistotu z obrany a na brejky. V devadesáté minutě padl kontroverzní gól, podle nás z ofsajdu. Naši dva hráči šli diskutovat s pomezní rozhodčí. Vyřešit to přišel hlavní rozhodčí, který dal oběma hráčům druhou žlutou kartu, takže dvě červené,“ popsal zápas blažimský fotbalista Miroslav Jeník.

Ano, sporná situace, ze které padl gól, Blažimské dopálila. Schuchardt i Rulf si stěžovali na ofsajd, použili sprostých slov, ironických gest a ve třetí minutě nastavení museli z placu.

Jak zápas viděli domácí Strupčice? „Od nás to byl určitě špatný první poločas, druhý už jsme byli o trošku lepší. Druhá věc byla ta, že blažimští hráči každé rozhodnutí rozhodčího komentovali a my jsme pak s nimi diskutovali a nesoustředili se na svou hru. Zatřetí já tam měl dvě vyložený šance, kdybych dal, tak by to bylo v klidu. Chtěli bychom navázat na výkony s Údlicemi a Chlumčany. To jsme předváděli pěknou hru,“ řekl ke střetnutí jediný střelec zápasu Jan Vrba.