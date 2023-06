Nadcházející sobota rozhodne. Strupčice doma hostí nevyzpytatelné Podbořany, Chlumčany mají před svými fanoušky poslední Obrnice.

„Na zápas se velice těším. Je to zápas o všechno a ještě na domácím hřišti. Doufám, že dorazí hodně lidí a budou nás hát za postupem. My se budeme snažit hrát ze zajištěné obrany a proměnit šance, kterých máme v každém zápase dostatek, ale bohužel se nám je teď nedaří proměňovat. Budeme doufat, že se to teď obrátí a uspějeme minimálně za dva body, které nás posunou do I. A třídy,“ přeje si strupčický kanonýr Petr Nový, jinak druhý muž pořadí střelců I. B třídy B. Na vedoucího Patrika Zomera, který vsítil 42 branek ztrácí Nový pět zásahů.

Piráti předali zástupcům porodnice výtěžek z pátého utkání pro nemocnici

Sám dokáže v zápasech pálit jako u Verdunu. Před týdnem dal čtyři góly Obrnicím, naposledy v Oseku se také prosadil. Je v jeho silách s pořadím střelců ještě zahýbat?

„Na Páťu Zomera už se určitě nedostanu. Nemyslím si, že v posledním zápase bude padat hodně branek. Je možné, že mě ještě přeskočí třetí Luboš Koubek z Lenešic, ale pokud vyhrajeme a budeme slavit postup, tak mi to vadit nebude, takže klidně beru třetí místo střelce a hlavně postup,“ usmívá se Petr Nový. Bude mít důvody k úsměvům i v sobotním odpoledni?