Spartak chce rychle záchranu

Perštejn – Hororový podzim, který vyvrcholil předposledním místem v tabulce krajského přeboru. V Perštejně jsou jarní cíle jasné – záchrana. „A to co nejrychleji. Přivedli jsme k týmu nového trenéra a to Jana Hyneše. V jednání máme i některé posily a věřím, že se nám to podaří dotáhnout, ale asi ještě ne do prvního jarního kola,“ říká předseda perštejnského oddílu Jiří Čihák. Toho mrzí podzimní vystupování mužstva. „Některé zápasy jsme opravdu hloupě prohráli. Bude hodně záležet, jak se nám povede do jara odstartovat. Tabulka je celkem vyrovnaná a když vyhrajete dva zápasy, tak jste rázem někde jinde. Věřím, že se nám podaří soutěž zachránit,“ přeje si Čihák před odvetnou části nejvyšší krajské soutěže.