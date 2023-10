Jenže to nebylo vše. V 83. minutě dostal „redku“ Janoušek za urážky. „To nebyl žádný ofsajd, jdi s tím mávám do pr…. To jste pěkní zm… a čů…, já si na tebe počkám.“ O čtyři minuty později pak rudý kartonek viděl i trenér hostů Zdeněk Poborský. Rovněž si nebral servítky. „Urážka rozhodčích v přerušené hře: To jste tedy pěkní čů…“ napsal hlavní sudí do zápisu.

„Je to naše premiérová domácí výhra v krajské soutěži a důležité tři body do tabulky,“ tetelili se blahem v Rašovicích. To v Podbořanech se očekávají disciplinární flastry.

„Byl to pro nás hodně důležitý zápas, který jsme absolutně nezvládli. Vzhledem k vývoji soutěže jsem před zápasem v Rašovicích spoléhal, že tam jedeme pro tři body a že se někam nakopneme. Bohužel jsme se nakopli úplně do druhé strany…,“ řekl podbořanský trenér Zdeněk Poborský. Rozebíral se svými hráči „rašovickou melu“?

„V úterý jsme měli trénink, bavili o jsme se celkově o přístupu. Před sezonou jsem hýřil optimismem, jaký budeme brankostroj, ale zatím jsem to z týmu nedostal. Chybí nám týmovost. Kluci se dokáží rozhádat mezi sebou a přitom jsou to kamarádi patnáct dvacet let. Na tom se dá pracovat. Nejsme na tom v tabulce dobře a už je pět minut po dvanácté a ne za pět minut dvanáct,“ dodal Poborský.