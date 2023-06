Na jaře do toho ovšem místní fotbalisté šlápli, zapsali si jedenáct výher, tři porážky a rázem z toho bylo bronzové umístění. Jeden čas se dokonce zdálo, že by mohli pošilhávat po druhém postupovém místě, to nakonec neklaplo a uhájily si ho Ledvice.

Perštejn to balí v přeboru. Postihly ho odchody hráčů, tak míří do I. B třídy

„Sezona byla opravdu celkem povedená vzhledem k našemu nezdaru na podzim, kde jsme zaváhali v několika kolech a to ať kvůli absenci hráčů, nebo především kvůli zranění,“ vypráví spořický střelec František Hašek. Jaro rozzářilo nejen jeho, ale i jeho spoluhráče.

„Jaro nás mile překvapilo, vkročili jsme do toho na jedničku a předvedli jsme slušnou práci a na příští rok máme o to větší motivaci už konečně po letech vyhrát titul v I. A třídě se Spořicemi a postoupit do kraje. Chtělo by to udržet kádr a nabrat ještě nějaké nové šikovné kluky na doplnění,“ nabízí Hašek recept na úspěch v nadcházejícím ročníku soutěže. Budou v příští sezoně Spořice černým koněm I. A třídy?