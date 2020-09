1. FC Spořice – SK Černovice 8:1 (3:1)

Branky: 20. 31. 67. Dvořák Samuel, 40. Koštůr Albert, 71. Šlachta Jakub, 76. Václavíček Martin, 81. Macák Patrik, 86. Hašek František – 41. David Haviar. Rozhodčí: Pašek Lukáš, Krutina Radek, Lesňák Ondrej. ŽK: 4/2. Diváci: 300.

1. FC Spořice: Zajíc Miloslav – Zvánovec Lukáš (60. Macák Patrik), Broum Rostislav, Drbohlav Matěj, Dvořák Samuel, Macák Roman, Koštůr Albert, Kopečný Patrik (68. Václavíček Martin), Hašek František, Šlachta Jakub (72. Pešek Daniel), Rohla Dominik.

SK Černovice: Dvořáček Jakub – Kubík Jiří, Hovorka Josef (27. Doležal David, 57. Hroníček Dominik), Brejchal Marek, Biely Daniel (18. Falc Roman), Dufek Milan, Kubánek Oskar, Faltus Milan, Pomajsl Libor, Burda Václav (64. Karásek Daniel), Haviar David.

Domácí šli do zápasu od první minuty s plným nasazením. Rychlé kombinace na krátko, aktivní hra zálohy a útočníků. neustálý pohyb a vzadu s přehledem hrající nestárnoucí kapitán Rostislav Broum.

Hra domácích zaskočila hosty natolik, že bylo o vítězi rozhodnuto už po prvním poločase. Poté už byl zápas jen otázkou skóre. Černovice naprosto propadly a zmohly se jen na pár ojedinělých brejků. Chvílemi to byla hra na jednu branku. Marně vyzýval nový trenér Černovic Josef Jebavý především hráče zálohy, aby zlepšili hru. Jak narůstalo skóre, tak se jeho pokyny postupně zcela vytratily a kdyby to bylo možné, tak by určitě hodil ručník do ringu.

Domácí byli hladoví a první velkou šanci si vypracovali v 7. minutě. Střela však nenašla svůj cíl. O minutu později předvedli domácí útočníci ve vápně Černovic kličkovanou, ale k úspěšnému zakončení to nevedlo. Když už se domácí nemohli dostat do koncovky kombinací po zemi, volili centry vzduchem. Blízko k otevření skóre měl v 10. minutě Patrik Kopečný, ale nedokázal si centr zpracovat.

Černovice o sobě daly vědět v 11. minutě. Rychlým brejkem přešly do útoku, ale byl z toho jen trestný kop, který ke gólu nevedl. V 19. minutě Spořice založily další postupný útok. Dopředu se po pravé straně dostal Kopečný. Na jeho centr si naběhl Samuel Dvořák a otevřel skóre utkání. Vedoucí branka domácí povzbudila k ještě větší aktivitě. Zatlačili hosty na jejich polovinu a zcela ovládli hru. Hosté se bránili jen s obtížemi a sporadicky se jim dařilo dostat míč na polovinu domácích. Ve 23. minutě rozjeli hosté ojedinělý protiútok. Míč dokázali dostat až do sítě, ale rozhodčí gól neuznal pro postavení mimo hru. Po několika dalších minutách se už ale skóre měnilo. Rychlý útok domácích v 31. minutě přinesl domácím rozdílový gól. Zakončoval opět Samuel Dvořák. Vzápětí šel sám na bránu Kopečný, ale ve snaze přehodit černovického gólmana poslal míč nad.

Pak se na chvilku dostali ke slovu hosté. Připravili si dvě nebezpečné šance, ale gól nedali. Na to odpověděly Spořice třetím gólem. Po rychlém přechodu do útoku skóroval z pravé strany střelou po zemi Albert Koštůr. Radost domácích však vzápětí zkalili hosté. Ve středu hřiště předvedli rychlou kombinaci a lehce prošli až před domácího gólmana. David Haviár si mohl vybrat, do jakého místa v brance míč pošle a s přehledem skóroval.

Po změně stran se obraz hry, k velkému zklamání početní skupiny fanoušků hostů, nezměnil. Domácí pokračovali v nátlakové hře a vytvořili si řadu dalších šancí. Řadu z nich však nedokázali využít. Za faul na pronikajícího Kopečného nařídil rozhodčí trestný kop. Z ideálního místa však Dominik Rohla dokázal napálit pouze zeď.

Stejně po chvíli naložil s trestným kopem také černovický Libor Pomajsl. Dalšího gólu se domácí fanoušci dočkali až v 67. minutě. Po zahrávaném rohu hosté faulovali ve vápně a nařízenou penaltu proměnil Jakub Šlachta.

Během zbývajících dvaceti minut inkasovali hosté ještě třikrát. Dále se trefil Martin Václavíček, Patrik Macák a František Hašek. Díky této výhře se Spořice vyhouply na čtvrté místo průběžného pořadí.