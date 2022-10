„Mohli jsme navýšit vedení 1:0, ale největší šanci bohužel neproměnil Katrenič, když tváří v tvář brankáři Děčína netrefil branku. Po přestávce jsme zvýšili obrátky a chtěli jít do vedení, ale domácí obrana v čele s výborným brankářem byla proti. Bohužel pro nás vítězná branka padla z pokutového kopu a to po jasném faulu uvnitř pokutového území. Bohužel jsme tím ztratili vedení v průběžné tabulce,“ smutnil bílinský šéf Petr Procházka.

Děčínský nováček vyhrál počtvrté v řadě a výrazně se přibližuje vršku tabulky.

„Byl to zatím nejlepší tým, na který jsme narazila. Bílina začala sebevědomě a šla do vedení. My jsme se postupem času oklepali a vyrovnali. Hráli jsme dobře v obraně a hosty k ničemu nepouštěli. V závěru jsme to ubránili. Byl to kolektivní a bojovný výkon,“ pochvaloval si Miroslav Tyl, vedoucí Junioru Děčín.

Stejně bodů, jako Děčín, má i Modrá, která urvala dva body v Roudnici. Hosté vyrovnali na 1:1 v 87. minutě, navíc lépe zvládly pokutové kopy.

„Je to zbytečná ztráta. Ale když zhodnotím oba poločasy, tak asi zasloužená remíza. Výhra byla blízko, nakonec máme jenom bod. To zamrzí,“ litoval Pavel Hoznédl, kouč Roudnice.

„Zlaté dva body. Gól Roudnice jde asi trochu na vrub brankáře Matějky. Nehráli jsme ze začátku dobře, pomohla střídání a změna rozestavení. Bylo otázkou času, kdy vyrovnáme, cizinci nám tentokrát pomohli. Držíme se na dostřel těm nejlepším v soutěži, to je důležité,“ zdůraznil Ladislav Michalec, vedoucí Modré.

Zápasy Dobroměřic nenudí a nejinak tomu bylo i tentokrát, kdy na jejich trávník dorazil Libouchec. Duel nabídl fanouškům deset branek a domácí vítězství 6:4, ale kouč místního celku David Holeček opět počítal šedivé vlasy.

„Kluci celý týden makaj, dřou. Pak to přenesou do zápasu, skvělý začátek a pak se to stane. Jako když se bojí o vítězství. Místo toho, abychom rozhodli do poločasu, uděláme z toho drama. Dostáváme příliš mnoho branek a je k zamyšlení, co s tím budeme dělat. Přitom tam máme stejné dva klíčové hráče. Jsou to individuální chyby, špatná komunikace. Máme mladý kluky. Dostávají hodně prostoru, ale musí jezdit po zadku. Musí tam tu práci odvést,“ hodnotil dobroměřický kouč David Holeček.

Souboj ze spodku tabulky nabídl osm branek. Předposlední tým tabulky z Ervěnic-Jirkova hostil trápící se Spořice, které jsou zvyklé na jiné příčky a ty se konečně probudily a přejely domácí 7:1.

„Díky bohu, že nám to tam konečně napadalo, doufám, že to dodá klukům sebevědomí do dalších zápasů a budeme dál sbírat body, které potřebujeme jako sůl,“ řekl spořický trenér Rostislav Broum.

V krizi je Šluknov, který se opět trápil v koncovce a doma podlehl Ledvicím 0:2. „Začali jsme dobře, ale branka soupeře nás rozhodila. Po vyloučení Háka jsme paradoxně hráli dobře, ale nebylo nám přáno. Naše výkony jsou bohužel dolů,“ kroutil hlavou Ladislav Čurgali, asistent šluknovského trenéra.

Proboštov se do čela tabulky prostřílel výhrou 6:1 nad Rumburkem. „Máme problémy se sestavou. Nevyšel nám začátek, trápíme se navíc v koncovce,“ hlesl David Dvořák, rumburský předseda.