„Už jsme byli natěšení. První dvě kola jsme nehráli a tak jsme si řekli, že do toho musíme doma vlétnout. Myslím, že se to povedlo,“ usmíval se po vysoké výhře spořický střelec David Pěnkava, jinak autor čtyř branek.

Spořičtí fotbalisté do toho šlápli od první minuty. Po dvanácti minutách vedli 3:0, na konci prvního poločasu 7:0. Tradiční spořický kanonýr František Hašek stihl v první půlce hattrick, jeho spoluhráč David Pěnkava posbíral v devadesáti minutách hry čtyři branky. „To se mi ještě nepovedlo. Jsem samozřejmě hodně spokojený,“ usmíval se Pěnkava. V tabulce sice Spořicím patří desátá příčka, ale mají dva odložené duely k dobru a pořadí je hodně vyrovnané.

Tři zápasy a dva hattricky. Klášterec mi dává smysl, chci mu pomoct, říká Faltus

„Vemte si, že můžeme získat třeba plných šest bodů a rázem jsme v tabulce jinde. Je fakt, že jsme byli zvyklí hrát nahoře, podzim nebyl úplně podle našich představ, ale věřím, že na jaře to vylepšíme,“ přeje si David Pěnkava.

Rumburk to Spořicím moc neztížil. Nezažil povedenou přípravu, v prvním jarním kole dokonce lepil sestavu stylem, že druhý brankář musel do pole.

„My jsme si dali do jara za cíl, že chceme stoupat tabulkou výše. Já bych nás rád viděl mezi nejlepšími pěti týmy. Krása by bylo skončit třeba do čtvrtého místa. Myslím, že to v našich silách je,“ dokresluje čtyřgólový střelec.