Počasí fotbalu moc nepřálo, mlha zahalila hrací plochu a chvílemi se gólmani mohli jen podle výkřiků dohadovat, co se děje před brankou soupeře. Útočníci se jejich zraku ztráceli většinu utkání na hranici velkého vápna před brankou soupeře. Stovka prokřehlých diváků však přece jen góly viděla. Bylo jich celkem šest a čtyři z nich dokázali dát domácí.

Neštěmice začaly aktivně a hned v úvodu zahrávaly trestný kop, ale domácí nezaskočily. Po několika minutách měli stejnou šanci domácí, ale ani tentokrát gól nepadl. Toho se diváci dočkali v desáté minutě, kdy se díky svému důrazu dostal po pravé straně až do malého vápna Patrik Kopečný a ve skluzu poslal domácí do vedení. Neštěmice hrály nervózně a Spořice měly navrch. Své šance ale nedokázaly využít a tak přišel krátce před odchodem do šaten trest v podobě vyrovnávacího gólu. Po pravé straně se dostal až před domácího gólmana Jan Čisár a bylo srovnáno. Domácí tak měli o přestávce v šatně o čem přemýšlet.

Úvod druhého poločasu naznačil, proč jsou Neštěmice nejlepší ze všech na hřišti soupeřů. Už po minutě hry dokázaly zápas otočit zásluhou druhého gólu Jakuba Reischela. Pak ale domácí řekli dost. K obratu zavelel v 58. minutě Jakub Šlachta. Jeho gól vrátil domácí do hry a díky dalším dvěma gólům Jan Eiselta a Milana Faltuse dotáhli zápas do vítězného konce.

1. FC Spořice – FK Český Lev Neštěmice 4:2 (1:1)

Branky: 10. Kopečný Patrik, 58. Šlachta Jakub, 61. Eiselt Jan, 69. Faltus Milan – 41. Čisár Jan, 46. Reischel Jakub

Rozhodčí: Kuriljak, Rouček, Bican

ŽK: 1/1

Diváci: 100

1. FC Spořice: Zajíc Miloslav – Dvořák Samuel, Drbohlav Matěj, Pěnička Aleš, Eleš Jindřich, Kopečný Patrik (82. Vlček Vladislav), Eiselt Jan , Hašek František, Šmok Daniel (87. Treml Lukáš), Faltus Milan, Šlachta Jakub (88. Zvánovec Lukáš)

FK Český Lev Neštěmice: Čermák Dominik – Reischel Jakub, Čisár Jan, Memeti Adrian, Svoboda Michal (82. Reissig Tomáš), Barnat Petr, Bernášek Matěj, Hönl Martin (64. Dvořák Martin), Kubala David, Jahoda Radek, Klaser Matěj (64. Kolankiewicz Jan)