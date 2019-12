Dramatické utkání mezi Spořicemi a Kláštercem nad Ohří rozhodli hosté už v prvním poločase, když vstřelili tři góly. Domácí se dotáhli na rozdíl jediné branky, ale srovnat už nestihli.

Na snímku domácí gólman Miloslav Zajíc likviduje jednu z šancí Klášterce (modří). | Foto: Deník/Jaroslav Průša

Utkání se hrálo s ohledem na počasí na hřišti s umělým povrchem v Chomutově. Do zápasu vstoupili lépe domácí, když se v šesté minutě prosadil Samuel Dvořák. Hosté však odpověděli velmi rychle. Už za dvě minuty srovnal Jan Bauer. Spořice postupem času získávali herní převahu, ale své akce nedokázali dotáhnout až do kýženého konce. To hosté byli efektivnější. Po půl hodině hry se hosté dostali brejkem až k domácí brance a kapitán týmu Michal Škuléty je poslal do vedení.