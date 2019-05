Spořice – Úvod se domácím vůbec nevydařil. Už v první minutě lovil gólman Milan Hanuš poprvé míč ze své sítě. Na to ještě stihly domácí zareagovat a vyrovnali. Postupem času však měli hosté navrch a zaslouženě vyhráli.

Domácí obránci se nestačili ještě pořádně rozkoukat a už je před velkým vápnem zaskočil Denis Podaný, který se kličkou uvolnil a poslal hosty do vedení. Domácí ale odpověděli téměř okamžitě. Po dvou minutách zahrávali trestný kop a stav utkání srovnali. Míč si před velké vápno postavil Jaroslav Holman a přes zeď poslal tvrdou střelu na branku hostů. Jeho střelu jeden z hráčů tečoval a míč zapadl do sítě. Domácí po vyrovnávacím gólu ožili a tlačili se dopředu. Ve 12. minutě si naskočil na centr ve vápně Rostislav Broum a brankáře hostů zachránila až branková konstrukce. Postupem času však tempo hry upadalo a hosté se stále víc dostávali do šancí. Domácí obrana ale fungovala spolehlivě, a když už se hosté dostali do zakončení, úspěšně zaskočil gólman Hanuš. Do šaten se tak šlo za vyrovnaného stavu.