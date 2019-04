Od začátku se hrálo převážně na jednu branku. Domácí svou kombinační hrou nedaly soupeři šanci. První poločas, dali čtyři góly a ve druhém přidaly dalších šest. Byl to zápas dvou zcela výkonnostně rozdílných týmů. Vítězství posunulo Spořice na třetí místo průběžného pořadí. Prvního gólu se diváci dočkali již ve čtvrté minutě. Zcela sám se dostal před hostujícího gólmana Ondřeje Hollmanna Milan Faltus a otevřel skóre zápasu.

To domácí povzbudilo a tlačili se dál před branku Obrnic. Z tlaku vytěžili roh, ze kterého vstřelil v osmé minutě Rostislav Broum druhý gól. Obrnice se dostávaly na útočnou polovinu jen sporadicky a tak další gól domácích visel ve vzduchu. Přišel ve 24. minutě, kdy se domácí opět dostali za obranu, a Aleš Pěnička skóroval potřetí. Za dvě minuty už to bylo 4:0. Autorem gólu byl opět Pěnička. Víc branek domácí v prvním poločase nestihli a tak se čekalo, zda budou v gólových hodech pokračovat i ve druhém poločase.

Od návratu obou týmů na trávník se hra nijak nezměnila. Domácí tlačili a hosté se většinu času jen bránili. Pátý gól tak na sebe nenechal dlouho čekat. V 53. minutě ho z pravé strany vsítil Daniel Šmok. Domácí byli stále při chuti a tak se záhy diváci dočkali šesté branky. Druhý gól v utkání dal v 65. minutě Broum. Za dvě minuty už Obrnice prohrávaly o sedm gólů. Postaral se o to Denis Dvořák. Pouhých deset minut to trvalo, než gólman hostů lovil míč ze sítě po osmé. Do střelecké listiny se tentokrát zapsal Jaroslav Holman. V 84. minutě dal devátou branku Šmok a skóre zápasu uzavřel v 88. minutě Broum, který tak dosáhl hattricku. Spořice doslova svého soupeře převálcovaly a výrazně si zvedly před dalšími zápasy herní sebevědomí.

1. FC Spořice – TJ Sokol Obrnice 10:0 (4:0)

Branky: 4. Faltus, 8. 65. 88. Broum Rostislav, 24. 26. Pěnička, 53. 84. Šmok, 67. Dvořák, 78. Holman. Rozhodčí: Holec, Kloub Dvorský. ŽK: 1/3. Diváci: 100.

1. FC Spořice: Hanuš - Zvánovec, Broum, Drbohlav, Pěnička, Dvořák, Eiselt, Holman, Kešne, Faltus, Šmok.

TJ Sokol Obrnice: Hollmann - Zaspal, Ďurčo, Hendrych, Zaspal, Krait, Plaček, Zaspal, Kadlec, Bohó, Sedlecký.

Tabulka I.A třídy

1 SK Ervěnice-Jirkov 36

2 FK Bílina 35

3 1. FC Spořice 33

4 TJ Sokol Domoušice 33

5 FK Vroutek 32

6 SK Viktorie Ledvice 30

7 TJ Sokol Údlice 27

8 FK Klášterec n.O. 25

9 TJ Sokol Březno 24

10 TJ SOKOL Obrnice 21

11 TJ Kopisty 16

12 TJ Tatran Podbořany 13

13 FK Postoloprty 10

14 SK HAVRAN Kryry 1