Stovka diváků, která se přišla podívat na utkání 21. kola I. A třídy mezi domácími Spořicemi a hosty z Března si to opět užívala. Od začátku bylo jasné, kdo bude vítězem. Domácí Spořice naprosto ve všem hosty převyšovaly a šly si za jednoznačným vítězstvím. Díky zaváhání dosud první Bíliny se tak dostaly do čela průběžného pořadí.

První šanci si domácí vypracovali v páté minutě, ale byl z toho jen rohový kop, ze kterého Spořice nic nevytěžily. Následovaly další šance, ale ujala se až ta v 15. minutě. Míč se po ní sice ocitl v síti Března, ale rozhodčí gól neuznal pro ofsajd. Natěšená domácí tribuna se tak dočkala až ve 24. minutě. Domácí kapitán Rostislav Broum vyslal zpoza velkého vápna lehkou střelu na gólmana Martina Luxe. Ten stihl míč pouze vyrazit a Jan Fořt poslal pohotovou dorážkou Spořice do vedení. Domácí dál ovládali hru a bylo jen otázkou času, kdy přidají další gól. Občasné pokusy Března o protiútoky většinou ztroskotaly na malé rychlosti útočníků. K zakončení se hosté dostávali jen velmi sporadicky. Ve 32. minutě opět domácí udeřili. Daniel Šmok dostal od levého křídla nádherný centr do vápna a bylo to 2:0. Víc gólů už první poločas nepřinesl.

Ve druhém poločase měli domácí opět více ze hry. Už ve 49. minutě přidali třetí gól. Trestný kop zahrával zpoza vápna Milan Faltus. Jeho střela se přenesla přes zeď a skončila v síti bezmocného brankáře Luxe. Spořice byly i dál při chuti. Vytvořily si dalších několik šancí. Tu svou v 66. minutě dokázal využít Samuel Dvořák, který lobem přidal čtvrtý gól. Březno na to odpovědělo protiútokem a vybojovalo si dva rohy. Gól ale dát nedokázalo. Toho se diváci dočkali v 83. minutě, kdy se za obranu hostů dostal Šmok a zvýšil přízemní střelou k tyči na 5:0. V 87. minutě pak uzavřel skóre utkání gólem hlavou Samuel Dvořák. V 90. minutě sahali hosté po čestném úspěchu, ale střela po zemi skončila na pravé tyči brankáře Milana Hanuše. Do konce soutěže zbývá ještě pět kol a Spořice to mají skvěle rozehrané. V neděli 19. května doma přivítají Kryry.

1. FC Spořice – TJ Sokol Březno 6:0 (2:0)

Branky: 24. Fořt, 32 a 83. Šmok , 50. Faltus, 66 a 86 Dvořák S. Rozhodčí: Hejl, Vlk, Šimeček. ŽK: 1/3. Diváci: 100

1. FC Spořice: Hanuš – Zvánovec (58. Pěnička), Broum, Drbohlav, Kešner, Kopečný (68. Vašina), Dvořák Denis (60. Eiselt), Holman, Fořt (54. Dvořák Samuel), Faltus, Šmok

TJ Sokol Březno: Lux – Rezek David, Holub, Polka (65. Kočan), Bešík, Rezek František, Rajnyš (46. Kostourek), Svoboda, Bureš, Hlavatý, Král

Tabulka I.A třídy:

1. 1. FC Spořice 47

2. FK Bílina 45

3. FK Vroutek 44

4. TJ Sokol Domoušice 43

5. SK Viktorie Ledvice 42

6. SK Ervěnice-Jirkov 39

7. FK Klášterec n.O. 37

8. TJ Sokol Údlice 36

9. TJ SOKOL Obrnice 30

10. TJ Sokol Březno 24

11. TJ Tatran Podbořany 21

12. TJ Kopisty 19

13. FK Postoloprty 10

14. SK HAVRAN Kryry 1