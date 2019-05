Domácí Spartak Perštejn měl skvělý vstup do zápasu. Už ve třetí minutě šel do vedení. Jeden z prvních útoků zakončili domácí lehkou střelou na bránu. Míč gólman Kadaně Petr Králík vyrazil tak nešťastně, že se k němu dostal domácí útočník Lukáš Krok a pohotově ho dorazil do sítě. Hosté znervózněli a hnali se za vyrovnáním. Blízko k němu měli již v sedmé minutě, kdy domácí obránci zahráli nedůrazně malou domů, ale nabízenou šanci hosté nevyužili. Vyrovná ní se však dočkali ve dvacáté minutě. Na přihrávku si za domácí obranu naběhl Vít Karban a nedal brankáři Michalu Hůlovi šanci. Vyrovnávací gól domácí poznamenal. Začali dělat chyby v rozehrávce a jejich přihrávkám chyběla přesnost. Ve 23. minutě využili hosté další chyby domácích. Jakub Kiliján vybojoval míč, kličkou se uvolnil a poslal míč do sítě. Tatran Kadaň dokázal během dvaceti minut zápas otočit.

Perštejn otáčí

Obrat v utkání zvedl hráčům hostů sebevědomí, jenže domácí se nehodlali s nepříznivým stavem zápasu smířit. Začali se tlačit před branku hostů a ve 32. minutě se jim podařilo vyrovnat. Za faul v pokutovém území nařídil rozhodčí Klimpl pokutový kop, který bezpečně proměnil Matěj Dolejška. Na hřišti se poté oba týmy snažily strhnout vítězství na svou stranu. Hosté byli aktivnější a vytvořili si mírnou územní převahu. Domácí ale využívali každou příležitost k protiútoku. Když už oba celky začaly myslet na přestávku, dostali se domácí do brejku a po levé straně se dostali až před pokutové území. Následovala přihrávka pod sebe a Jakub Dobiáš vrátil domácím vedení. Po minutě mohli domácí přidat další gól, jenže brankář hostů dokázal míč směřující do sítě zastavit parádní robinsonádou. Poté rozhodčí odpískal konec prvního poločasu a šlo se do šaten.

Kadaň útočí

Po návratu na hřiště přišel očekávaný nápor hostů. Ti byli v prvních minutách druhého poločasu daleko víc u míče, ale postupem času domácí dokázali ostří jejich útoků otupit a hru vyrovnali. Přesto si Kadaň vypracovala další velkou šanci, když se jim podařilo v 62. minutě domácí překvapit tvrdou střelou. Míč už směřoval do sítě, když ho z brankové čáry vyhlavičkoval zpět do pole jeden z domácích obránců a zabránil tak vyrovnání. Čím víc se blížil konec utkání, tím víc šli hosté do rizika. Jejich obrana zůstávala často otevřená a toho využívali domácí k brejkům. Nakonec se sice hostům podařilo dát gól, ale rozhodčí ho pro faul útočníka neuznal. Následovaly tři nebezpečné brejky domácích. Jenže domácím útočníků, kterým stál v cestě za dalším gólem už jen hostující brankář, chyběl klid a přesnost. Dvakrát poslali míč nad a jednou vedle brány. Utkání tak nakonec skončilo těsnou výhrou domácích.

Slovo domácího trenéra

„Byl to pro nás těžký zápas. Máme tři zraněné hráče a další tři nám nepřijeli, tak jsme to museli odehrát v takhle oslabené sestavě. Pro nás bylo nejdůležitější vyhrát za tři body, abychom se zachránili. Díky dnešní výhře jsme se bodově dotáhli na Kadaň. Před sebou máme ještě dvě utkání doma a dvě venku, tak to musíme uhrát,“ řekl bezprostředně po utkání domácí trenér Karel Šidlof.

TJ Spartak Perštejn – FK Tatran Kadaň 3:2 (3:2)

Branky: 3. Krok Lukáš, 32. Dolejška Matěj pk, 44. Dobiáš Jakub – 15. Karban Vít. 20. Kiliján Jakub. Rozhodčí: Klimpl, Kuriljak, Krutina. ŽK: 3/6. Diváci: 200.

TJ Spartak Perštejn: Hůla – Jelínek, Chmelan, Nezbeda, Hulinský, Dolejška, Filinger David, Šebek, Bachor (40. Dobiáš), Krok.

FK Tatran Kadaň: Králík – Kocík, Pavlica, Šabík, (59. Sanko), Zralík, Fefrčík, Janošík, Kolář, Karban, Hořínek.