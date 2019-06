Perštejn - Přes veškerou snahu a nasazení Perštejn doma utkání krajského přeboru se Srbicemi nezvládl a hrozí mu sestup do I.A třídy.

Zápas začal v tempu a především domácí dávali od začátku najevo, že se o tolik potřebné body hodlají pořádné porvat. Hosté však nezalezli a využívali každou možnost k protiútokům. I přes vysokou teplotu se hrálo nahoru – dolů a diváci viděli první půlhodinu řadu pohledných akcí. Jak obrany, tak brankáři však pracovali spolehlivě. Prvního gólu se diváci dočkali ve 31. minutě. Domácí obranu zaskočil ve vápně Martin Vrba, který dostal ideální přihrávku do vápna přímo před gólmana a uklidil míč do sítě. Obdržená branka domácí zaskočila a hosté převzali aktivitu. Vytvořili si řadu dalších šancí a mnohdy jen díky špatné koncovce nepřidali další gól. Do šaten se tak šlo za jednogólového vedení hostů.