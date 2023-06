Porazit ale první Strupčice, které prohrály za celou sezonu teprve třetí bitvu, to je jiná káva. "Klukům to sedlo. Pomohly nám dva rychlé góly, kdy se v prvních deseti minutách trefili Lukáš Bánom a Alex Ingardia. Do přestávky jsme přidali třetí branku a pak už se nám hrálo dobře," hodnotil manažer Ohníče.

Co na to soupeř? „Ohníč se opravdu vytáhl. My jsme přijeli se slabší sestavou, naším lídrům se nedařilo. Nicméně v tabulce jsme první a věřím, že náš cíl dotáhneme,“ řekl strupčický trenér Luděk Pěnkava. Strupčice vůbec minule zažily černý víkend, když jejich béčko v okresním přeboru totožným výsledkem podlehlo Březnu. Navíc oba strupčické celky hrály ve stejnou dobu, tak byl i personální problém. Třeba kanonýr Ondřej Vrbka si za rezervu stoupl do brány.

Ale jedno „štěstí v neštěstí“ Strupčice přece jen potkalo. Jako lídr I. B třídy B vedou tabulku před druhými Chlumčany o pět bodů. Samy Chlumčany mohly ve středu zadělat v dohrávce s Lenešicemi na drama, ale nepříjemnému soupeři podlehly po penaltách 4:5 a dovolily tak Strupčicím příjemný bodový polštář. Do konce sezony zbývají v krajské I. B třídě B tři kola. Budou se na konci Strupčice radovat z postupu?