Jenže zároveň dodal, že svým hráčům věří, že fotbal hrát umí. A jeho soubor ho nezklamal ani na jaře. Černovice vedou tři kola před koncem I. A třídu a jsou jedním z postupujících do krajského přeboru. Na jaře padly jen jednou a to doma s Dobroměřicemi. Zbytek zápasů vyhrály. Nebyla to od nich žádná ofenzivní válcovačka, ale tři body si vždy s přehledem uhlídaly. Navíc i v souboji s druhým nejlepším týmem soutěže z Neštěmic, který nedávno přehrály 2:1. „Já tomu snad nevěřím ještě ani teď,“ směje se sympaťák Josef Jebavý.

„Ale kluci mě příjemně překvapili. Někdy to bylo horší, jindy lepší, ale například do zápasu s Neštěmicemi, což byl hit jara, tak nastoupili jako profesionálové a výsledkem byla výhra,“ usmívá se trenérský bard, když jeho celek přehrál soka v boji o postup 2:1. Oba týmy se podívají o soutěž výš. Černovice vedou tabulku se ziskem 70 bodů, druhé Neštěmice jich mají 67, protože ještě kontumačně získají tři body za neuskutečněný duel s Liběšicemi. Třetí Proboštov už nemá nárok.

„My jsme o postupu v kabině vůbec nemluvili. Jak jsem řekl před jarem, uvidíme, na co budeme mít, ale krajský přebor si samozřejmě zahrát chceme. Jen nevím, zda u toho ještě budu jako trenér. Možná do Vánoc, že bych si to ještě zkusil. V klubu mě přemlouvají,“ vysvětluje brzy 75letý trenér s tím, že na vyšší soutěž bude potřeba samozřejmě posílit.„To bude potřeba na sto procent. Vyšší soutěž a kvalitnější týmy. V I. A třídě se nám spousty zápasů podařilo vyhrát lepší vůlí po vítězství, bojovností. To už by v krajském přeboru nemuselo stačit,“ uvědomuje si Josef Jebavý.

TRENÉR SE SLAVNOU MINULOSTÍ

Josef Jebavý není ovšem žádným trenérským „nazdárkem“. Je to kouč se slavnou hráčkou minulostí. Za pražskou Slavii odkopal na dvě stovky zápasů. Působil také například v Jablonci. „Tam byla skvělá parta. Já jsem se tady trošku zakopal, ale v Praze to už pro mne nebylo ono. S kariérou jsem spokojený. Možná kdybych měl bohatší rodiče, tak jsem to mohl dotáhnout i dále,“ vzpomíná Jebavý, který se narodil 20. září 1947.

Ve slávistickém kalendáři o něm najdete toto:„V letech 1973 až 1977 odehrál ve Slavii 204 utkání, ve kterých vstřelil 46 branek. Když získaly červenobílé barvy dvojici Jebavý a Segmüller, byl to prostě „kauf“. Ideální dvojice nahrávač a střelec. Slavia s nimi vyhrála Český pohár 1974 a „taneční mistr“ v záložní řadě výrazně zvedl produkci. Ohromně po souhře s ním ožil především František Veselý. 31. srpna 1976 byl kapitánem v benefičním zápase s Realem Madrid a vstřelil i jediný gól Slavie. Červenobílí v Madridu prohráli s Bílým baletem 1:4.“ Takže fotbalový životopis, který vůbec není k zahození.

„Ale to už je opravdu dávno. Já se zase tak moc do minulosti nekoukám, mám to spíše obráceně, že hledím, co bude,“ usmívá se bývalý slávista, který bude v sobotu se svou černovickou partou hostit na domácím hřišti v magnetu kola třetí Proboštov, který naposledy nastřílel 17 gólů Liběšicím.