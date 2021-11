Několik zajímavých duelů nabídlo předposlední podzimní kolo fotbalové I. A třídy v Ústeckém kraji. Šlágr, jímž byl přímý souboj o druhou příčku, se hrál v Liběšicích, 250 diváků přišlo také na souboj vedoucího Proboštova s ambiciózními Dobroměřicemi. Nezklamal Střekov, který se byť jediného bodu nedočkal ani na čtrnáctý pokus.

Pozici lídra udržel Proboštov, který zvítězil 4:1. Uklidnily ho branky Berana a Brodského v první půlhodině duelu. „Jsme rádi, že se nám podařilo další důležitý zápas zvládnout, myslím, že kluci podali kvalitní výkon,“ řekl předseda a brankář vedoucího týmu Michal Račuk.

„Poslední zápasy jsme neodehráli podle představ a jak nevýrazně jsme sezonu začali, tak ji po určité slušné sérii zakončenou zápasem v Neštěmicích, bohužel i končíme,“ řekl dobroměřický trenér David Holeček.

Dva body za Proboštovem zůstávají Černovice, jimž se povedlo otočit utkání v Liběšicích. Domácí dlouho vedli 1:0, prvních 25 minut dokonce nepustili soupeře za půlku, v poslední dvacetiminutovce ale díky třem slepeným brankám během 11 minut zápas ztratili.

„Nemáme natrénováno,“ pokrčil suše rameny trenér Marek Čermák. „Poslední měsíc kvůli světlu i počasí de facto netrénujeme, bohužel tohle jde praktikovat možná někde v okrese. Jak říkají fotbalové příručky: 'Do 70. minuty hrajeme naplno, pak ještě přidáme,' my jsme bohužel v 70. minutě totálně fyzicky odpadli a soupeř nás přejel. Pro mě jsou to bohužel zbytečně ztracené tři body,“ láteřil.

Na Klášterci nad Ohří si smlsnul Šluknov, který soka doma počastoval bůrem, navrch s čistým kontem. „Ke konci podzimu se nám uzdravuje kádr. Chtěli jsme vyhrát, důležité bylo, že jsme do poločasu dali jednu branku. To nás uklidnilo, druhý poločas byl jednoznačnou záležitostí. Padaly moc krásné góly. Zaslouženě jsme vyhráli. Podzim zakončíme proti poslednímu Střekovu, tak doufám, že zápas zvládneme,“ řekl trenér Šluknova Ladislav Čurgali.

„Co k takové porážce říct. Dostaneme pět branek a sami jsme vpředu bezzubí. Ale je to stejné celou sezonu, letos se nám prostě nedaří. Vypovídá o tom i umístění v tabulce,“ kontroval brankář Klášterce Josef Gabrhel.

Drtivou výhru zaznamenala také Roudnice, ta ale pouze splnila povinnost proti tragickému Střekovu. Ten nezískal stále ani bod, porážka 0:9 navíc vyšroubovala jeho skóre už na hrozivých 7:168! „Do zápasu jsme šli s tím, že nechceme nic podcenit a nastřílet co nejvíce branek. Věděli jsme, že soupeř jich dostává hodně. Zápas byl bez kvality, ani náš výkon nebyl ideální. Hráli jsme pomalu a bez pohybu. Směrem dopředu jsme měli mnoho situací řešit lépe. Dali jsme sice devět gólů, ale proti takovému soupeři jsme jich měli dát víc. Povinné tři body ale máme,“ uvedl autor čtyř branek Tomáš Holcman.

„Naše hra je katastrofální. Jdeme dvakrát do protiútoku a najednou dostáváme gól. Určitě se dal uhrát alespoň bod, ale třikrát jsme netrefili prázdnou bránu. Prostě postrádáme kvalitu a podepisuje se na nás absence trenéra.Musíme se dát v zimě dohromady a začít hrát fotbal zase pro radost a ne ze setrvačnosti,“ štvala prohra 1:2 s Ledvicemi brankáře Rumburku Tomáš Hadara.

Debakl 2:7 v Neštěmicích utrpěly Spořice, hodnocení přidal trenér hostů Rostislav Broum. „Nebyl to od nás vůbec povedený zápas a to hned od úvodních minut. Neplnili jsme taktické pokyny, které jsme si udělili před zápasem. Bohužel výsledkem je sedm inkasovaných branek. Kvalitní celek jako jsou Neštěmice potrestá každou chybu a my jsme jich udělali nepočítaně.“