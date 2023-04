Není to žádná ofenzivní smršť, ale poctivá práce odzadu a veledůležité výhry. Velkou měrou se o to stará brankář Dominik Pavlovský, který je při hodnocení svého příspěvku do hry skromný, byť od startu jara má na kontě dvě vychytané nuly a zatím neinkasoval v zápase více jak jednou.

„Rozhodně se jako opora necítím. Obrana a vlastně celý tým šlape dobře. Já té práce prozatím moc neměl, při inkasovaných gólech jsem si mohl počínat lépe a týmu pomoci více,“ říká brankář Dominik Pavlovský, který je v současnosti se svým celkem na desátém místě, kde ztrácí čtyři body na šestou příčku.

Rozkvět Málkova vidí Pavlovský v poctivé zimní přípravě. „Přes zimní přestávku se nám podařilo dobře fyzicky připravit. Máme tu skvělou partu a jdeme si za každým bodem. Na podzim jsme ztratili pár bodů smolky a také jsme doplatili na nováčkovskou daň, kdy jsme si nepohlídali určité pasáže zápasu. Teď jsme lépe takticky připravení,“ přemítá Pavlovský.

Být na jaře lepší je pro Málkov i jakási historická výzva. „Ty ambice máme jasné a to, že chceme zachránit I. B třídu a to co nejdříve a bojovat, o co nejlepší umístění. Bylo by to myslím poprvé v historii klubu, kdy by se po postupu hned následující sezonu nesestoupilo,“ uvědomuje si málkovský gólman.