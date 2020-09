SK Ervěnice/Jirkov-SK Roudnice n.l. 0:1 (0:0)

Branky: 90. Matěj Slavíček. Rozhodčí: Mollinger Lukáš, Lesák Petr, Holly Martin. ŽK: 5/1. ČK 1/2. Diváci: 100.

SK Ervěnice-Jirkov: Davídek Daniel, Proll Petr, Vytrhlík Radek, Pěnkava Pavel, Heier Pavel, Ambroz Roman, Mašl Michal, Sečanský Jan (45. Hamouz Jakub, 88. Schwarz Marian), Fišer Antonín, Pěnkava David, Mirga Dušan (77. Karásek Petr).

SK Roudnice n.L.: Doležal Darek – Husák Vojtěch, Černý Jaroslav, Hubený Jaromír (73. Dobiáš David), Horváth Koloman (64. Šeba Patrik), Podhorský Filip, Hyťha Jan, Matuszewski Pavel, Tajč Tomáš (51. Možný Patrik), Mrázek David (46. Aubrecht Jan), Slavíček Matěj 90. (Vacátko Tomáš).

Domácí Ervěnice získaly ve třech zápasech jediný bod. Roudnice pak body tři. Už tenhle stav před utkáním signalizoval, že se oba týmy o body doslova poperou. Ani jedno mužstvo tak na nic nečekalo a od začátku se bojovalo o každý metr hřiště. Když se nedařilo kombinovat po zemi, létal míč vzduchem. Nebezpečnější byli od začátku hosté. Jejich útočníci si zabíhali za obranu a chodili do zakončení. Ervěnice se naproti tomu dostávaly jen na hranici velkého vápna a jejich střelám chyběla razance a přesnost.

První velkou šanci měli hosté už v 10. minutě. Až před gólmana Daniela Davídka pronikl Koloman Horváth, ale míč do sítě neprocpal. V dalších minutách měli hosté několik dalších šancí, ale převážně vysoké centry do vápna nebyly příliš nebezpečné a Davídek si s nimi poradil. Na hřišti to často jiskřilo a tak musel ostré souboje přibrzdit rozhodčí. Už ve 20. minutě poslal ze hřiště za úder soupeře loktem mimo hru hostujícího Vojtu Husáka.

To, že šli hosté do deseti, se na jejich hře nijak neprojevilo. Byli stále aktivní a domácí k ničemu vážnějšímu nepouštěli. Hrálo se tak převážně ve středu hřiště a střílelo se spíše z uctivé vzdálenosti. Do konce prvního poločasu si tak ani jeden tým žádnou velkou šanci nevypracoval.

Do druhého poločasu vstoupily Ervěnice aktivně. Několikrát se dostaly až do zakončení, ale ani rohový kop a dalších několik střel nenašlo svůj cíl. Roudnice postupně hru vyrovnala a byla stále nebezpečnější. Také jejím útočníkům však chyběla větší přesnost při zakončení. Míče létaly okolo brány a někdy i vysoko nad. Špatnou mušku měli jak domácí Michal Mašl, tak Roman Ambrož. Mezi tyče nezapadla ani střela roudnického Jana Hyťhy.

Do konce základní hrací doby chybělo posledních patnáct minut a bylo jasné, že komu se podaří dát gól, ten vyhraje. Na obou stranách bylo vidět, že nikdo nemá zájem na tom, aby o vítězi musely rozhodnout penalty. Nakonec se tak málem stalo. V 82. minutě nařídil rozhodčí za faul před bránou Roudnice penaltu, ale domácí jí zahodili. Střela jen orazítkovala horní tyč.

O vítězi nakonec rozhodla 90. minuta, kdy se hostům podařilo se štěstím skórovat a získat cenné tři body.