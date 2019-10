Ervěnicím se zatím v nové sezoně příliš nedaří a jsou na chvostu tabulky. Šanci jak tenhle stav vylepšit měli v posledním domácím utkání s Neštěmicemi. Jenže hosté potvrdili, že jsou na tom momentálně lépe. Především díky nezvládnutým emocím některých svých hráčů nakonec domácí inkasovali pět gólů.

Zápas začal v tempu a od prvních minut byli aktivnější hosté. Průvan v domácí obraně dělal především Jan Čisár, který se už ve druhé minutě hnal sám na domácího gólmana Petra Červenku. Ten ale jeho střelecký pokus vytěsnil na roh. V desáté minutě spálili hosté další gólovku, když se dostali do přečíslení tři na dva, ale nevyšla jim koncovka. Pak o sobě dali vědět také domácí. Do brejku se dostal Ondřej Bíro a poslal míč pod sebe na nabíhajícího Davida Pěnkavu. Ten ale trefil jen gólmana a ani opakovaná střela nerozvlnila síť. Trest za nevyužitou šanci přišel hned vzápětí. Po pravé straně se dostal před domácí branku Čisár a i když už byl hodně z úhlu, dokázal Červenku prostřelit. Domácí branka nabudila, ale měli problém s přechodem do útoku. Do šancí se dostávali jen zřídka a k zakončení většinou jen z uctivé vzdálenosti. Pak se ale jejich hra přece jen zvedla a přišlo několik šancí. Jenže jak David, tak Pavel Pěnkava své šance nevyužili. Do konce poločasu už další branka nepadla.

Do druhého poločasu vstoupili domácí aktivně a vybojovali si trestný kop, jenže jim nevyšlo zakončení. Pak převzali iniciativu hosté a měli několik standardních situací. Ani jim se však gólově nedařilo. Hra se začala přiostřovat a mezi hráči Ervěnic narůstala nervozita. Rozhodčí začal vytahovat karty a domácí gólman musel ukázat několik skvělých zákroků, díky kterým držel nadále domácí naděje na zvrat v utkání. Šance na zvrat ale výrazně oslabilo první domácí vyloučení. V 62. minutě musel opustit hrací plochu Ondřej Bíro, když dostal druhou žlutou kartu v utkání. Rozhodčí ohodnotil jeho poslední zákrok jako bezohledné podražení soupeře ze strany v souboji o míč. To ke klidu na hřišti nepřispělo a snaha domácích o vyrovnání se postupně měnila v křeč. Do otevřené domácí obrany se valil jeden útok hostů za druhým. Velkou šanci rozhodnout zápas měl v 70. minutě Čisár, ale tváří v tvář Červenkovi neuspěl a druhý gól nedal.

Po několika minutách se však hosté druhého gólu dočkali. Po průniku středem hřiště zvýšil lobem přes brankáře Radek Jahoda. To už ale domácí hráli jen v devíti, když druhou žlutou kartu dostal v 68. minutě Roman Ambroz, a to za úmyslné stažení soupeře za krk v přerušené hře. Domácím v tuto chvíli zbývalo k tomu, aby vstřelili alespoň kontaktní gól, přibližně čtvrt hodiny. Ervěnice to ale nezabalily. Jenže hosté jim už téměř nic nedovolili. Když pak v navíc domácí přišli v 85. minutě o třetího hráče, bylo o výsledku utkání rozhodnuto. Tentokrát musel z hrací plochy za kritiku rozhodčího David Pěnkava a neobešlo se to bez vulgárních komentářů a gest. Hosté ve zbývajících minutách početní výhody využili. Absence tří hráčů domácího týmu byla velmi citelná a tak se dvakrát gólově prosadil Václav Sloup. V závěru bylo vidět, že Ervěnice už rezignovaly a čekají jen na závěrečný hvizd rozhodčího. Ten přišel vzápětí po pátém gólu. Ani poté ale nezavládl na hřišti klid. Odcházející domácí kapitán Michal Mašl si neodpustil kritiku fanoušků, kterým vyčetl jejich způsob fandění.

Ervěnice mají aktuálně sedm bodů a jsou v tabulce na patnáctém místě. Ve zbývajících podzimních kolech tak budou muset pořádně zabrat. Nebudou to mít lehké. V sobotu je čeká zápas v Rumburku a doma za čtrnáct dnů přivítají silné Ledvice. Pak jedou do Chuderova a doma budou v 15. kole hostit Libouchec. Podzim ukončí zápasem v Černovicích.

SK Ervěnice/Jirkov – FK Český Lev Neštěmice 0:5 (0:1)

Branky: 19. Čisár Jan, 74. Jahoda Radek, 77. Svoboda Michal, 88. 89. Sloup Václav. Rozhodčí: Průša, Suchánek, Slivko. ŽK: 7/1. ČK: 3/0. Diváci: 120.

SK Ervěnice-Jirkov: Červenka Petr – Ambroz Roman, Ričl Marek, Proll Petr, Vytrhlík Radek, Mašl Michal, Pěnkava David, Pěnkava Pavel, Niš Ladislav, Bíro Ondřej, Hromas Josef.

FK Český Lev Neštěmice: Čermák Dominik, Reischel Jakub, Bernášek Matěj, Horváth Jan, Memeti Adrian, Martínek Jan , Klaser Matěj (46. Sloup Václav), Svoboda Michal, Barnat Petr, Jahoda Radek (81. Procházka Aleš), Čisár Jan.