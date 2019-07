Jenže na pohled logický plán dopadl nejhorším možným způsobem. Postup si místo rezervy Trmic vybojoval Vaňov a hlavní tým Trmic v nejnižší krajské soutěži schytával jeden debakl za druhým a sezonu skončil poslední se skóre 20:226.

„Ještě dnes slýchávám, že jsme degradovali celou soutěž a že jsme byli pro smích. My přitom jen zkusili cestu, která sice nevyšla, ale kdo nic nezkusí, nic nezíská. Ono by to i vyšlo, ale staly se věci, které pro mě byly nepochopitelné. A po kterých nemohu mlčet. Kdybychom tušili, co se stane, udělali bychom vše pro to, abychom se v kraji udrželi,“ řekl Martin Rutar, sekretář trmického fotbalu.

V čem funkcionář Trmic viděl problém? „Zarážející bylo už jen to, když byli na naše zápasy delegovaní sudí, kteří jsou členy Vaňova. Několikrát jsem volal na okres, že to odmítám. S panem Šmídem (předseda komise rozhodčích, pozn. red.) jsme vedli nejednu debatu, padala v nich i hodně ostrá slova,“ popsal Rutar a zároveň dodal konkrétní příklady: „Právě pan Šmíd byl delegátem utkání Vaňov - Petrovice. Hráč Vaňova v něm chytil soupeře do kravaty a hráč Petrovic jen za naznačení dostal stopku na šest měsíců. Pan Šmíd na to koukal, sudího nepotrestal.“

Podivných rozhodnutí Rutar zaznamenal několik. „Vím také o utkání Vaňova ve Chvojně. Byli tam delegovaní jen dva sudí a pan Zeman jako kouč Vaňova zápas odmával. Přitom dirigoval mladého hlavního arbitra. Byl tam třeba zákrok loktem na hráče Velkého Chvojna, po kterém ten kluk nedohrál. Pan Zeman měl říct, že to nic nebylo a že se má hrát dál, což se také stalo. Jenže po zápase přišel za koučem Chvojna a řekl, že to faul byl. My navíc v souběžně hraném duelu prohráli 0:1 v Petrovicích. Před jediným gólem byl faul na Berana, který ze zápasu musel odstoupit.. Nepísklo se.“

To ale ještě nebylo zcela vše. „Pro mě nejhorší věc přišla ve Vaňově v našem posledním utkání, kdy už o nic nešlo. Od začátku rozhodčí tlačili domácí. Po jednom faulu našemu hráči vypadlo rameno a po dalším faulu vaňovský hráč dostal druhou žlutou kartu, ale utkání dohrál. To už koukali i příznivci domácích,“ pokračoval Rutar.

„Není to náhoda. Stačí se podívat na zápasy Vaňova, které dopadly o jeden gól v jeho prospěch. Tato klání pískali sudí Košťál a Vaverka, mával pan Zeman.“

A jak reagoval na slova Martina Rutara kouč Vaňova Miroslav Zeman? „Já výroky Martina nechci hodnotit, ať si to v hlavě srovná sám. Trmicím plán nevyšel, a tak kopou kolem sebe. Jsou to všechno nesmysly. Já ani do I.B třídy nechtěl. A k žádnému ovlivňování bych se nesnížil. Je mi úplně jedno, kdo nás píská,“ vysvětlil Zeman.

„Nevím, jak z těchto podivných patálií ven. Musel by s tím něco udělat svaz. A ten nemá zájem. Trenéři i hráči všech oddílů se bojí. Nikdo mi nic nedosvědčí, protože všichni vědí, že by pro daný klub byla další sezona zabitá. Svaz se vám zároveň vysmívá. To mi hlava nebere,“ řekl na závěr Martin Rutar.