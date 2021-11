Druhé místo drží Junior Děčín. Ten nasadil proti roudnickému béčku hodně mladou sestavu, přesto splnil roli favorita a vyhrál 6:0. Hattrickem se blýskl kanonýr Vicany.

„Nastoupilo dokonce pět dorostenců. Začátek zápasu byl trochu nervózní, uklidnila nás první trefa Vicanyho. Po přestávce se hrálo prakticky na jednu branku. Radost z vysoké výhry umocnil výkon našich mladíků,“ pochvaloval si Miroslav Tyl, vedoucí Junioru Děčín.

Sedm branek padlo v Heřmanově, domácí v rámci derby přestříleli Českou Kamenici 4:3.

„Zápas jsme si prohráli vlastní blbostí a nedůsledností. Měli jsme katastrofální začátek. Ve druhé půli jsme vyrovnali, ale pak se nechá za zbytečné řečnění vyloučit zkušený Jírava. Tím jsme to domácím ulehčili. Hodně nás trápí nemoci a zranění, už vyhlížíme konec podzimu,“ zhodnotil vše Josef Rákosník, kouč České Kamenice.

Třetí Dobkovice prohrály na půdě Českých Kopist 1:4. Tým z Děčínska už se také nemůže dočkat zimní pauzy. „Už doslova lepíme sestavu. Hrají zranění hráči, nastoupit musel i 52letý Tomáš Vondráček. Po poločase jsme dostali laciný gól, pak jsme snížili, ale v závěru nám Kopisty daly dvě branky. Na konci podzimu se nám díky zraněním mužstvo defacto rozsypalo,“ kroutil hlavou Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

LÍDR POTVRDIL POSTAVENÍ

Dvanáctá výhra ze čtrnácti duelů potvrdila v B třídě ve skupině B pozici lídra pro nové Sedlo, které formu potvrdilo i v sobotním šlágru 15. kola, když porazilo druhé Podbořany 4:0. V čele tabulky tak drží před podzimní derniérou pětibodový náskok.

„Jsme rádi, že nám závěr podzimu vychází podle představ a že jsme se dobře připravili i na ten velký zápas s Podbořany. Zápasu jsme se báli, ale soupeřův hráč se nechal v 26. minutě vykartovat a tím nám to dost ulehčil. Podbořany pak prakticky nevystřelily na bránu,“ řekl Jakub Černý, předseda TJ Nové Sedlo.

Jeho tým vede tabulku o pět bodů.

„Za náskok jsme rádi, teď musíme ještě do Blažimi a pak se nachystat na jarní část,“ uvedl Černý.

„Mně se ten zápas ani moc nechce komentovat. Ještě ve čtvrtek jsme nevěděli, jestli se vůbec sejdeme, nakonec jsme to dali dohromady, ale kvůli práci a dalším různým věcem nám chybělo osm hráčů, z toho pět ze základnu, a tři jsme, lidově řečeno, nabrali po cestě,“ uvedl Milan Kareš, předseda TJ Tatran Podbořany s tím, že Nové Sedlo bylo v plné síle, v osmnácti lidech. „Je to škoda, asi fotbal pro některé kluky není to nejdůležitější.“

Přitom výkon jeho mužstva prý nebyl tak špatný. „Až do vyloučení se nám docela dařilo, po červené kartě už jsme to měli složitější a soupeř vyhrál asi zaslouženě,“ dodal Kareš.

Třetí je Meziboří, které vyhrálo v brankově bohatém utkání v Duchcově 5:4 a hattrickem se na tom podílel mezibořský snajpr Vojtěch Nesper. „Bláznivý zápas, kdy nikdo neměl nic jisté. Naštěstí to pro nás dobře dopadlo a fanoušci viděli hned devět branek, takže si na své přišli i oni,“ hodnotil mezibořský trenér Petr Spilka.

Ještě se hrálo…

Junior Děčín - Roudnice n. L. B 6:0

Bedřich Matoušek (trenér Roudnice B): "V úvodních třiceti minutách jsme si vypracovali několik brankových příležitostí, které jsme však neproměnili. S postupem času nás domácí začali přehrávat a do poločasu jsme inkasovali dva poměrně laciné góly. V druhé půli jsme to zkoušeli zvrátit, ale po naší chybě jsme opět inkasovali. Potom už se nám to celé zhroutilo a dostali jsme další tři góly, takže výsledek vypadá docela hrozivě. V neděli hrajeme poslední zápas s Bohušovicemi, potřebujeme vyhrát, abychom se udrželi v kontaktu s mužstvy před námi."

České Kopisty - Dobkovice 4:1 (všechny góly padly v poslední půlhodině)

Václav Kutzler (trenér Českých Kopistů): "Myslím, že to bylo zcela vyrovnané utkání. Postupem času bylo čím dál jasnější, že to bude o prvním gólu, a že kdo ho dá, ten nakonec nejspíš zvítězí. Povedlo se to nám, řekl bych, že jsme tedy se štěstím nakonec urvali tři body. Start sezóny se nám moc nepovedl, ale teď už jsem docela spokojený," odkázal na vyrovnanou bilanci sedmi výher a sedmi porážek a aktuální šestou příčku.

Chlumec - Svádov 4:0

Roman Veselý (trenér Chlumce): Hodně cenná výhra, zvlášť po tom, co jsme předvedli posledně v Děčíně. Řekl bych, že to byl možná náš nejlepší podzimní výkon, paradoxně přišel hned po tom nejhorším. Hodně nás uklidnil první gól, Svádov hrozil spíše ze standardek, celkově si myslím, že jsme byli lepší. Povedl se nám také vstup do druhého poločasu, v závěru jsme přidali ještě dvě trefy. Z mého pohledu zasloužené vítězství.