„Musím říct, že v Krupce jsme měli zápas jasně celých 90 minut pod kontrolou, byli jsme na něj dobře připravení stejně jako na hru Krupky, která je čitelná. Dařilo se nám eliminovat jejich útoky a nedopustili jsme nějaké drama nebo zaváhání,“ těší kláštereckého trenéra Pavla Schettla.

Schettl si letos užije méně náročnou sezonu než loni. To totiž seděl na dvou židlích – Klášterec táhl za postupem do krajské I. A třídy a navíc se snažil udržet v divizi Louny. Druhý úkol se mu splnit nepodařilo, ale to byla spíše mise pro kouzelníka než pro smrtelníka. Přesto do toho Schettl šel, ale Louny nakonec spadly do krajského přeboru. „Těch bodů po podzimu bylo strašně málo, byl by to asi zázrak udržet divizi,“ vyjádřil se tehdy trenér, který žije v Mostě. Ale zpátky ke Klášterci, který dělá radost nejen jemu, ale i hráčům a fanouškům.

„Já sám jsem z takového začátku překvapený, měli jsme i poměrně těžký los. Dvakrát jsme už hráli venku. V Libouchci jsme moc nevěděli co nás čeká a u Krupky jsem si také myslel, že nás více prověří,“ přemítá zkušený trenér, který se opět může spoléhat na gólové příspěvky střelců Lukáše Kroka nebo Milana Faltuse. „Vpředu máme opravdu velkou kvalitu, tam se nám daří soupeře překvapovat,“ vidí kouč Klášterce. Navíc se v posledním dvou duelech přidali k ofenzivní síle i hattrickem Denis Dvořák a v Krupce dávala dva góly letní akvizice Tomáš Tóth.

„Jsem samozřejmě rád, že se nám daří, když si vzpomenu na přípravu, kterou jsme neměli pro absence kvůli dovoleným tak povedenou, ale to byl přes léto asi problém většiny týmů. Loni jsme v I. B třídě předvedli skvělou jízdu a jsem rád, že na to navazujeme,“ těší Pavla Schettl. V klubu, který se tím netají, by rádi oslavili další postup – tentokrát do krajského přeboru.