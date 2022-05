„Zápas v Obrnicích byl od začátku v náš prospěch. Drželi jsme míč na kopačkách a domácí k ničemu pořádně nepustili. Na jaře to byl asi nejlehčí soupeř, kde jsme od začátku dominovali a ve všem Obrnice přehrávali,“ vrátil se Petr Nový k poslednímu střetnutí, kde si jeho tým, třetí v tabulce, připsal do statistik další tři body. Pět branek ho překvapilo. „To jsem dal naposledy asi v žácích. Jsem spíš hráč, který se snaží přihrávat než sám dávat góly,“ vysvětluje strupčický hrdina.

Nicméně, jeho „obrnické“ skóre mohlo dopadnout i lépe. Nemyslel na dva hattricky? Tedy šest branek?

„Na šest gólů jsem měl hodně šancí. Myslím si, že kdybych proměnil všechny šance, tak by to skončilo i na devíti gólech, ale pak by mě to stálo hodně do kasy, tak jsem možná rád jen za těch pět gólů,“ chechtá se Nový. Sezonu hodnotí pozitivně. Třetí místo v tabulce je fajn.

Kam za fotbalem: A třída nabídne hit. Utkají se dva nejlepší celky

„Před sezonou jsme si řekli, že bychom chtěli hrát okolo pátého místa a netrápit se někde dole. Po deseti zápasech jsme měli deset výher, pak na nás spadla deka a poslední pět zápasů jsme prohráli a tím Nové Sedlo a Podbořany odskočily. Ještě se je snažíme dohnat a budeme doufat, že Podbořany bodu ztrácet a my obsadíme druhé místo a třeba si zajistíme i postup,“ přeje si Petr Nový.