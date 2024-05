„V prvním poločase nás soupeř přehrával především na pravé straně, tam jsme to nedokázali pokrývat. Byli jsme vlastně rádi, že to bylo při odchodu do kabin 0:2,“ popisoval strupčický kouč Luděk Pěnkava. Musela přijít reakce, která srovnala optiku na hřišti. „Reagovali jsme, vystřídali dva kluky, zápas otočili. Ve druhé půlce dali hosté dva šťastné góly, i když ten jeden byl opravdu výstavní. Bohužel proti nám. Štěstí se přiklonilo k soupeři, my ho ale zase měli minule. V součtu by zápasu asi slušela remíza, ale hosté dali dva exkluzivní góly a to rozhodlo. Prohrálo se, boj o udržení ale nevzdáváme. Nechceme jít po roce dolů,“ uvědomuje si strupčický kouč.

Střetnutí Strupčic s Roudnicí.Zdroj: SK Roudnice

„Zbytečně jsme si to zkomplikovali několika chybami. Místo toho, abychom vedli po poločase vyšší rozdílem, tak jsme nechali domácí vrátit do zápasu. Zabýváme se jinými věcmi než fotbalem, diskutujeme, ale to jen hráče sráží. Na to kluky budeme stále upozorňovat. Jsou to samozřejmě zlaté tři body, ale jak už jsem zmínil – zbytečné trápení. Nebyli jsme komplet, pomohli i kluci z béčka, za což jim patří dík. Pokud ale chceme uspět i příště ve Spořicích, tak to musí být lepší,“ hodnotil roudnický kouč Lukáš Mück.

Jak se dařilo ostatním zástupcům Chomutovska ve fotbalové I. A třídě? Spořice se na hřišti Nového Sedla pustily do přestřelky, kterou nakonec ovládly 6:4. Těžké K. O. inkasovali hráči Ervěnic-Jirkova v Lovosicích, kde padli vysoko 2:8.

(pok, vev)