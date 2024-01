V minulé sezoně Rašovice slavily historický postup do krajské I. B třídy. Podzim jim nevyšel podle představ a ve čtrnácti duelech uhrály jen pět bodů, což je aktuálně poslední místo. Na podobně „namočené“ soky z Perštejna a Podbořan ztrácí čtyři body.

Zdroj: Deník

„Pozice v tabulce hovoří jasně a pokud chceme v I. B třídě setrvat, tak budeme muset razantně přidat. Lednové tréninkové jednotky budou sestaveny především kondičně,“ zní z rašovického klubu. Rašovice v současnosti trénují ve středu a v pátek na umělé trávě v Klášterci a k tomu navíc v neděli, kdy mají silovou přípravu v podobě kruhových tréninků v kláštereckém M-klubu. Ke konci ledna chtějí Rašovice sehrát první přípravné utkání a v dalším měsíci přehoupnout tréninkové jednotky do herních situací a v práci s balonem. Cílem je dostat do týmu fyzičku a získat pořádné „boxerské rukavice“ do jarních záchranářských bitev.

„Máme v Rašovicích vynikající zázemí nad okresní poměry,“ řekl šéf klubu Martin Bašus a z jeho slov je tak jasné, že se nováček nechce vracet do nejnižší fotbalové soutěže. Přípravu si tak naplánoval pestrou, bude to pro jarní snažení stačit?

