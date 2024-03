„Bohužel, jsme na tom špatně. Máme velkou marodku, týmů kolem nás je hodně a těžko se shání noví hráči. Trošku jsme se s tou situací smířili. Sundali jsme ze sebe tlak a jdeme si prostě zahrát fotbal. Chceme soutěž dohrát se ctí a uvidíme v červnu,“ řekl rašovický fotbalista a šéf klubu Martin Bašus.

Pětačtyřicetiletý Martin Bašus se chtěl po postupu z okresního přeboru stáhnout pomalu ze hřiště, ale personální situace mu to nedovoluje a tak odmakává na trávníku plné rundy.

Zdroj: Deník/František Bílek

„Náš problém je také v sebevědomí. Kluci si nevěří tak, jak by měli. Měli jsme Perštejn nedávno, sešli jsme se i v dobré sestavě, mysleli na body, ale nebylo z toho nic. Porazili nás jejich nejstarší hráči Filinger se Salákem. Naši kluci jsou z vyšší soutěže trošku podělaní,“ všiml si Bašus. Toho zaujala ještě jedna věc. Rozhodčí. „Nechci, aby to vyznělo, že si stěžuji, dneska je spíše trendem si na rozhodčí nestěžovat, ale v jarní části jsou jejich výkony bída. Po podzimu jsem z toho měl opačný pocit, ale teď naposledy v Málkově byly dvě situace, které zaváněly vyloučením dvou hráčů a to samozřejmě změní ráz zápasu,“ viděl rašovický boss.

Rašovice nezvykle začaly přípravu brzy. V den, kdy ji odstartovaly prvoligové Teplice, tak už se potili i Rašovičtí. „Musím říct, že za dvacet let, co jsem v Rašovicích, tak to byla nejlepší příprava. Bohužel do našich výsledků se to nepromítá. Jak jsem řekl, budeme se to snažit dohrát se ctí, zahrát si fotbal a uvidíme na co to bude stačit,“ uzavírá Martin Bašus.