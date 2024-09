„Ještě k tomu přidejte plážový fotbal,“ usmívá se sympaťák, který do SKP Kadaň přestoupil z Perštejna. V jeho fotbalovém životopise najdete ovšem i takové štace jako Viktoria Plzeň nebo Baník Most, když byl na vrcholu své slávy. Zakopal si i za Sokolov nebo Chomutov. V neděli, při startu elitní futsalové ligy, přispěl hattrickem k porážce Vysokého Mýta 13:1. Ale zpět k fotbalu!

Michal Salák (s číslem 9) jako hráč SKP Kadaň.

„Sám jsem překvapený, jak se nám start sezony jako nováčkovi povedl, ale na druhou stranu zase musím říct, že máme na tuto soutěž hodně kvalitní kádr. Nicméně je to příjemné překvapení, jsem rád, že můžu tady v eskápéčku pomáhat. Naštěstí mi to krásně vychází i s futsalem, takže je to zatím ideální,“ vypráví Michal Salák, který za futsalovou Kadaň nejen hraje, ale také ji trénuje, je hrajícím koučem.

V krajské I. B třídě odkopal zatím za SKP Kadaň bez střídání kompletní zápasy. Netipovali byste mu 45 let, figuru si udržuje v mladickém vzhledu. Ale samozřejmě sám už cítí, že to není jako zamlada. „Ty rána jsou sakra těžká po těžkých zápasech,“ rozchechtá se. „Protože už mám své roky, tak druhý den po zápase na futsale netrénuji naplno, ale spíše dohlížím na kluky a vedu je. Není mi bohužel už dvacet, i když by to bylo fajn. Navíc v tom hraje roli i dojíždění a podobně. Pracuji totiž v Německu,“ dodává sportovní nezmar, který si během minulé sezony studoval futsalovou trenérskou licenci.

„Nic snadného, spousty hodin jsem strávil v učebně nebo v hale, navíc jsem se musel učit i doma. Studium trvalo dohromady šest víkendů, kdy jsme absolvovali různé přednášky s odborníky na futsal, na fyzickou přípravu a podobně. Vše co souvisí se sportem a zejména s futsalem jsme museli projít, přičemž na konci kurzu jsme měli ústní zkoušku,“ popisuje Salák, který se teď fotbalově chystá na soupeře z Března, ve futsale jeho Kadaň pojede do Mělníka.