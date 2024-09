Otvičtí kluci byli natěšení. Na to, že hrají nejnižší soutěž na Chomutovsku tak dorazila i slušná návštěva. Fanoušci Kovářské přivezli i buben. Zkrátka atmosféra byla fajn. A otvický kapitán Jakub Filípek otevřel skóre zápasu už po sedmi minutách hry. Na další góly si fanoušci museli počkat až do druhého poločasu. V 58. minutě zvyšoval Martin Valek a v 82. Dominik Rohla. Hosté jen kosmeticky upravili šest minut před koncem Romanem Fakem.

„Je skvělé, že mi to takhle vyšlo, ale hlavně jsme rádi, že jsme doma, zase na svém hřišti. Když si vezmu, že před čtyřmi lety tady fotbal skoro kompletně padl, tak jsem rád, že se to nestalo. Vzal si to pod křídla můj taťka a dal to dohromady,“ vypráví otvický kapitán Jakub Filípek. Toho mrzí jedna věc.

„Minulá sezona nám příliš nevyšla, pak se reorganizovaly u nás okresní soutěže a my spadly do nižší okresní soutěže mužů, nad kterou je okresní přebor. Tam bychom se chtěli dostat a třeba za dvě tři sezony si zkusit postup třeba do krajské I. B třídy. To je takový můj sen. Areál na to teď máme,“ usmívá se Filípek. Ano, areál mají teď Otvice špičkový. Ten předchozí nevyhovoval, především zázemí šaten, bylo už na hraně a mužstvo dostalo výjimku. Nakonec vedení obec odkleplo rekonstrukci a v sobotu napochodovali na nové sportoviště první diváci. Nechybí zde ani občerstvení a klobásky. Zkrátka jako na každém správném fotbale.

„Už jsme ho také zapili, udělali jsme si takové posezení 24. srpna, kdy jsme pokřtili nové kabiny a taky trošku tužili partu a přivítali nové kluky v týmu,“ usmál se kapitán.

„Samotný zápas si myslím, že nám celkem vyšel. Bohužel pak jsme trošku vypadli z tempa a nedokázali soupeře překombinovávat, jak je naším zvykem. Naštěstí tři body jsme hráli,“ těšilo Jakuba Filípka, jehož celek má od startu sezony, kdy uběhly dva zápasy, na kontě šest bodů.