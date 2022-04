V Janově, kde mají domácí stánek Kopisty, nehráli Strupčičtí dlouhou dobu dobře. „Museli jsme o poločase i v průběhu druhé půle střídat, něco jsme si k tomu důrazně řekli. První půle byla malátná, tak jsme to vyhecovali, povedla se ta střídání, pak se to rozhýbalo,” líčí Pěnkava.

TJ Kopisty - SK Strupčice 2:3 (1:2). Branky: Rédl, Polívka (PK) - Glas, Klein, Nový. Rozhodčí: Slívko - Hanzal, Hynek. ŽK: 2:2. Diváci: 80.

Jeho tým trápí špatná tréninková morálka, která se ale v duelech s týmy z dolní poloviny tabulky zatím projevila jen minimálně. „Mám ale velkou obavu, že to na silné týmy typu Podbořan a Nového Sedla stačit nebude. Zrovna jsem se v týdnu na tréninku rozčílil, protože nás bylo fakt málo. Ale máme výhodu v tom, že trénujeme s dorostenci, kteří jsou kvalitní. I díky tomu máme to jaro zatím dobré. Ale opakuji, prověří nás až utkání s papírovými favority.”

Kdo patří k tahounům strupčického celku? „Pořád jsou to u nás bráchové Vrbové, to jsou hlavní tahouni. Z mladých kluků Nechanický. A i dorostenci, kteří naskočí, hrají dobře,” chválí kouč.

V Strupčicích mají fotbalisté výborné podmínky. Klub se těší podpoře obce, stojí za ním i několik sponzorů. „A náš předseda Jaroslav Vostrý umí sehnat peníze. Proto chceme zkusit postoupit z druhého místa, když se naskytne ta příležitost. Bojujeme tedy o to, abychom skončili druzí. Zatím ztrácíme tři body na Podbořany, se kterými v neděli hrajeme. Sedlo už nedohoníme, to má patnáctibodový náskok, to je jinde.”

A když by se Strupčicím postup povedl? Měly by na vyšší soutěž? „Určitě bychom na ni měli. Finančně i hráčsky. Budou končit někteří dorostenci ročníků 2003 a 2004, budeme dělat béčko, takže by pro nás byl postup velmi přínosný. Slyšeli by na něj určitě i diváci, kteří chodí především tehdy, když se vyhrává,” usmívá se Luděk Pěnkava. „A také když je teplo, aby si mohli dát pivo a klobásu,” dodává se stále rozzářeným obličejem.