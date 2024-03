„Bohužel se to odvíjí od zimní přípravy, kterou jsme měli hodně špatnou. Prvním zápasem pro nás byla dohrávka v Neštěmicích a navíc nám těsně před startem jara oznámili odchod tři hráči. Nabíráme vodu, bárka se potápí,“ použil literární příměr zklamaný černovický trenér Martin Boček, který v zimní pauze přivítal v týmu kamaráda a bývalého spoluhráče z divizního Chomutova Patrika Gedeon. Jenže ani ten všechno nespasí. „Je rád, že si může zahrát, v Chomutově pořádně půl roku nehrál, ale jak říkám, odvíjí se to od nepovedené přípravy ze zimy. Při vší úctě ke Krupce, tak tohle jsou týmy, které musíme porážet a my odjedeme s bodem. To je prostě špatný,“ kroutí hlavou černovický trenér, který je momentálně se svým celkem na sedmém místě nejvyšší krajské soutěže.

Chomutovský štírek Wilfred: Umíme zatlačit, chci pomoci týmu na další level

Vše se může ovšem ještě otočit. Tabulka je vyrovnaná. Černovice ztrácí na třetí figuru čtyři body, na čtvrtou pak pouhé dva.

Kadaňského Junka potěšil vstup do jara

Diametrálně odlišná nálada vládne po víkendu u černovického soka z Kadaně. Kadaňským vstup do jara vyšel. Na startu hostili Ledvice a došli si pro výhru 2:0, ke které jim hosté pomohli jedním vlastním gólem a druhý obstaral Vít Karban.

„Pozitivní vstup do jara. Přípravu jsme neměli herně ideální, ale vstup do jara se nám povedl, jak herně, tak výsledkově. Myslím, že jsme předvedli týmový výkon a soupeře jsme nepustili do žádné větší šance. Vstřelili jsme dvě branky, měli jsme i několik dalších slibných šancí, které jsme bohužel nevyužili,“ hodnotil jeden z kadaňských fotbalistů Martin Junek.

Kadaň šílí hokejem! Klub je mistrem krajské ligy, hnalo ho dva tisíce lidí

„Vítězství bylo zasloužené a pevně věřím, že se v jarní části soutěže posuneme do horní poloviny tabulky,“ přeje si Junek, který je momentálně s Kadaní na jedenáctém fleku.

Ještě před startem jara si jeho celek zajistil i postup v krajském poháru, kde Kadaň loni slavila stříbrné medaile.