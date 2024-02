„Hodně vyrovnaný zápas, kdy opravdu soupeř byl nakonec o tu jednu branku šťastnější. Kdybychom s Modlany hrály o pár měsíců později, tak bychom jim dali 5:0,“ vzpomíná předseda FK Tatran Kadaň Pavel Kostrzewa.

Loňský vítěz krajského poháru z Modlan.Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš

Jeho tým je momentálně ve standardní zimní přípravě, kterou rozjel v půlce ledna. Sáhnout si i letos na pohárovou medaili? Těžké, věští Kostrzewa. „Loni jsme měli širší lavičku a větší týmovou kvalitu. Dneska nám pár hráčů do ideálu chybí. Do Chomutova se vrátil Vymyslický, dva hráči momentálně trénují v Lounech a uvidíme, jak to s nimi bude vypadat. Ale ta personální nouze, to je letos asi problém všech týmů,“ přemýšlí kadaňský předseda a rýpne si i do pokulhávající docházky. To ostatně nedávno potvrdili i v Černovicích, které s Kadaní hrají stejnou nejvyšší krajskou soutěž a do přípravných duelů nazouvá kopačky i trenér Martin Boček.

„My máme v nohách dva přípravné zápasy. Porazili jsme dorostence Chomutova, podlehli dorostencům Mostu. Přiznám, že více než na pohár myslíme na mistrovské zápasy, aby v nich se nám dařilo a vylepšili jsme umístění,“ poukázal Pavel Kostrzewa na podzimní jedenácté místo v tabulce, ale jedním dechem dodal. „Samozřejmě by se nám líbilo si zase na pohárovou medaili sáhnout, ale bude to hodně těžké,“ dodal činovník kadaňského Tatranu, pro který začnou jarní odvety v sobotu 9. března v domácím mači s Ledvicemi.