Osek vzdoroval sedmnáct minut, pak se to na něj začalo sypat jak myši na odpadky. Do poločasu nastřílel Klášterec čtyři góly. Devítibranková chumelenice přišla po obrátce stran. Lukáš Krok zapsal čtyři trefy, Jan Hejtmánek hattrick. Klášterec se rázem vyšvihl do čela tabulky.