Hosté v první půl hodině kopali dva pokutové kopy, oba proměnili. „Pro nás je to hodně krutá porážka, protože herně to rozhodně nebyl takový rozdíl, jak ukazuje výsledek. Bohužel jsme doplatili na velké individuální chyby. Už v první minutě tam byla ve vápně nešťastná ruka a penalta, kterou soupeř proměnil. Za půl hodiny přišla druhá penalta,“ řekl Aleš Vavroušek, hrající sportovní manažer Rumburka, který je ale stále na marodce.

Rumburku nelze upřít snaha, do konce poločasu Strupčice zatlačil. „Lukáš Burda snížil, měli jsme tam hodně rohových kopů a další šance. Strupčice si toho za první poločas vlastně moc nevytvořily,“ hlesl Vavroušek.

Po změně stran chtěli domácí pokračovat ve své aktivitě. Jenže chvilku po příchodu z kabin udeřilo na druhé straně. „Udělali jsme chybu v rozehrávce, akci soupeře nepřerušili a přišel třetí gól. Pak už to bylo těžké. Otevřeli jsme to a soupeř nám tam nasypal další tři góly. Výsledek vypadá hrozně, ale rozhodně neodpovídá dění na hřišti,“ má jasno.

Na straně nováčka ze Strupčic vyskočili dva dvougóloví střelci – Petr Nový a Tomáš Pěnkava. „První gól jsem dal těsně po přestávce, dostal jsem pěknou nahrávku od Péti Nového a míč si píchl kolem vybíhajícího brankáře a do prázdné brány už to šlo snadno. Druhý gól byl z rohového kopu, obrana si mě příliš nepohlídala, takže jsem hlavičkoval sám a prodloužil míč na zadní tyč,“ popsal úspěšný strupčický snajpr Tomáš Pěnkava.

Rumburk dál shání posily, přestupové období končí ve druhé polovině září. „Stále jednáme a čekáme, jestli někoho přivedeme. Máme ještě čas,“ dodal Vavroušek

To Strupčice jsou logicky spokojené, jako nováček zahájily I.A třídu ve velké stylu. „ Po prvním zápase je na porovnání I. B třídy a I. A třídy brzy. Rumburk navíc měl minulou sezonu problémy se v I. A třídě udržet, takže jsme očekávali, že soupeř nebude tak silný. To se potvrdilo a druhý poločas jsme už měli jasně ve svých rukách. Je příjemné takhle na startu sezony získat první body a výhru, to nám zvedne sebevědomí. Doufám, že takových zápasů bude ještě hodně,“ pevně věří Tomáš Pěnkava.