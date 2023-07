Skvělou podívanou s dramatickou koncovkou a téměř tříhodinovým trváním nabídlo předkolo MOL Cupu mezi Baníkem Modlany a Štětím. Divizní favorit se na postup proti celku hrajícímu o soutěž níž pořádně nadřel, nakonec ale dokázal i bez dvou vyloučených hráčů postoupit dál. V 17. sérii rozstřelu rozhodla neproměněná penalta nejčerstvější akvizice domácího Baníku Admira Ljevakoviče.

Chomutov na hřišti v Blšanech porazil pražskou Aritmu 3:1. | Foto: Ladislav Chlíbek

V základní hrací době skončil duel 1:1, v prodloužení přidaly oba týmy po dalším přesném zásahu. Štětí dotlačil do penalt autor dvou branek Jiří Alberovský, za domácí srovnávali Jiří Formánek a Zdeněk Rollinger. Hosty oslabil v 98. minutě Jakub Kafka, o pět minut později si zajistil dostatek teplé vody ve sprchách také Karel Jakš.

„Podle mě to bylo zbytečným stínem utkání. Jedno vyloučení ještě beru, ale myslím, že až tolik do zápasu sudí zasahovat nemusel,“ kroutil hlavou hrající trenér Štětí Michal Obrtlík, mimochodem autor postupové penalty. „My jsme jeli do Modlan s cílem postoupit, chtěli jsme do utkání se zkušeným mužstvem přenést dobrou bilanci z přípravy, v níž se nám celkem dařilo,“ pokračoval v hodnocení.

„Po našem prvním gólu to vypadalo, že si zápas usnadníme a bude se pokračovat tak, jak budeme chtít. Pak ale začalo pršet, což nás možná trošku dostalo ze hry a domácí z jednoduché akce, kterou jsme nevyřešili dobře, vyrovnali. Soupeř hrál dobře zezadu, my jsme ve hře celkem dominovali, ale nekvalitně jsme řešili věci z křídelních prostorů, případně jsme nebyli schopní najít hráče v koncovce a vstřelit další gól. V prodloužení jsme se i v devíti dostali do vedení, ale soupeř nakonec převahu dvou hráčů využil, penalty už pak byla klasicky loterie. Postoupili jsme se štěstím, šlo ale o kvalitní stodvacetiminutovou prověrku pro naše mladé mužstvo, které získalo zkušenosti s dospělým fotbalem a s důrazem,“ dodal s tím, že už se celý tým těší na souboj s ústeckou Armou.

PODÍVEJTE SE: Chomutov dal tři góly Aritmě a v poháru MOL Cup jde dál

„Tohle jsem nikdy nezažil. Oni měli dva vyloučené, tak jsme museli dva hráče vyřadit,“ kroutil nad netradičním a opravdu dlouhým rozstřelem modlanský trenér Michal Doležal. „Kopalo jich osm, pak brankáři a jelo se znovu,“ popisoval drama. muž, jenž vyhrál před lety s FK Teplice tehdejší Pohár ČMFS dokonce dvakrát.

Podobnou penaltovou loterii ale nepamatuje. „Jednou jsme kopali snad deset sérií v poháru v Opavě. Nakonec Emil Rilke nedal, překopl, a jeli jsme domů,“ zavzpomínal bývalý skvělý záložník.

Dobře to pro jeho tým nedopadlo ani v neděli. „Bylo to nádherné, ale nakonec jsme si to vyhodnotili tak, že nás vyřazení mrzí, protože jsme chtěli jít na Ústí nad Labem. Nastoupili za nás všichni kluci s ligovými zkušenostmi, hrál Ljeva, kterého na konci už chytaly křeče. Ukázalo se, že proti nám nastoupil mladší a trénovanější tým,“ uvedl Doležal a zmínil i parádní atmosféru pohárového klání: „Bylo tady asi 450 lidí, děti a ženy vstup neplatily. Ty penalty se po prodloužení kopaly asi další půlhodinu.“

MODLANY MĚNÍ ZBYTEK PŘÍPRAVY

Zatímco Štětí se bude chystat na 1. kolo proti jednomu z favoritů letošní ČFL z Ústí nad Labem (9.8. v 18.00 ve Štětí), Modlany mění po vyřazení z poháru MOL Cup i zbytek přípravy. „Generálku, nebo spíše modelový zápas s ústeckým béčkem, jsme si teď ze středy posunuli na čtvrtek. První zápas krajského přeboru proti Srbicím se posunul už na pátek 11. srpna, budeme hrát večer od šesti, aby přišlo co nejvíce lidí,“ dodal Doležal.

Přes předkolo se prokousal také další severočeský zástupce, a sice Chomutov. Tomu zajistil postup do prvního kola MOL Cupu navrátilec Dominik Nobst, který se uvedl parádním přímákem jímž pomohl složit pražskou Aritmu 3:1. Vedle Nobsta skórovali ještě Jánošík a útočník Kopta. Pro Nobsta nebyla trefa z přímáku žádným divem. "Když jsem hrál teď rok a půl v Pernštejně, tak jsem tam tři až čtyři góly dal. Dřív jsem to nekopal, protože jsem to neuměl takhle trefit, ale poslední dobou jsem do toho dal asi mozek. Občas mi to tam spadne,“ řekl Dominik Nobst pro klubový web.