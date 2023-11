„Bohužel Bílina byla tentokrát lepší, zaslouženě si odvezla tři body. My jsme toho moc nepředvedli a do posledního zápasu se musíme rozhodně zlepšit. Čeká nás Děčín, další těžký soupeř, ale tabulka je vyrovnaná a my musíme zabrat. Hraje se navíc na umělé trávě, takže očekávám náročný duel a věřím, že radovat se budeme nakonec my,“ řekl spořický vedoucí Pavel Svoboda.

Piráti hlásí posilu! Na hostování z pražské Slavie přichází obránce Filip Eliáš

A má pravdu. Tabulka je kolem Spořic extrémně srovnaná. Od pátého do osmého místa mají čtyři celky shodně 24 bodů. Čtvrtý Junior Děčín má o bod více, a jednobodový náskok mají i třetí Pokratice-Litoměřice. Poslední podzimní kolo tak ještě rozhodně zamíchá s pořadím soutěže.

Drama až do posledních minut! Ervěnice urvaly nakonec bod

Sahali po třech bodech, mají dva. Nové Sedlo se dočkalo v závěrečném podzimním utkání ve 14. kole fotbalové I. A třídy v zápase proti Ervěnicím/Jirkovu druhé domácí výhry 3:2 po penaltách. Rozstřel ovládli 5:3. Výsledek po velké bitvě ale nakonec praly oba týmy.

„Z naší strany strany to byl podařený zápas,“ řekl Jakub Černý, předseda Nového Sedla. Domácí vedli ještě v 84. minutě 2:0, avšak hosté v závěru přidali a srovnali. „Nervy to ani nebyly. My jsme přestali trošku hrát a soupeř v posledních deseti minutách srovnal. Nakonec máme dva body, které jsou pro nás zlaté. Konečně jsme to doma zlomili,“ dodal Černý s tím, že jeho tým bude chtít uspět i v sobotní derniéře v Mojžíři.

Na nás už nejezdi, nebo tě zabiju! Ve Vilémově tekly v duelu s Kadaní nervy

„Bod po tom průběhu zápasu, jaký byl, bereme. Podařilo se nám srovnat až v závěrečných minutách, kdy už soupeř odcházel fyzicky, ale v následných penaltách bylo štěstí na straně Sedla,“ uvedl Jiří Chmelan, hráč Ervěnic/Jirkova.“

„Náročný zápas. Šance jsme měli, ale nedokázali je zužitkovat, a tak se nám to povedlo až v poslední pětiminutovce. Po takovém průběhu je prostě bod zlatý…“