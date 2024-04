Poslední úspěch by rád přetavil i do následujícího víkendu. „Jedeme do Ervěnic, kde chceme určitě vyhrát a konečně se už odpoutat od posledního místa. Za cíl máme stoprocentně záchranu. Nikdo z nás tady nechce spadnout. Kluci makají, přípravu jsme měli dobrou, snažíme se dělat maximum, abychom se na konci radovali ze záchrany,“ poukazuje Nový, který už v letošní sezony jednu „záchranu“ absolvoval. Uvozovky jsou na místě. Petr Nový je také futsalistou Baníku Chomutov, který letos prožil nováčkovou sezonu v nejvyšší soutěži a hned postoupil do play off. Tam v dramatické sérii trápil mnohem zkušenější Slavii, která nakonec přes Severočechy s vypětím sil přelezla dál.

Fotbalista SK Strupčice a futsalista FC Baník Chomutov Petr Nový.Zdroj: FC Baník Chomutov

„Na začátku sezony bylo s Baníkem Chomutov za cíl se zachránit a nikdo myslím nečekal, že budeme hrát takhle vysoko a myslím si, že i dobrý útočný futsal pro diváky, který je musel bavit a proto na nás chodila i největší návštěvnost v lize, kdy nás lidé hnali a za to jim patří obrovský dík,“ poukazuje Petr Nový. Však na duely se Slavií přišlo do sportovní haly v Chomutově i šest stovek fanoušků.

„Bohužel jsme v play off doplatili na nezkušenost, kde nás Slavia určitě nepřehrávala herně, ale že hráli poctivě odzadu a trestala nás z našich chyb, které nás stály postup do semifinále, což bylo zklamání, ale určitě zkušenost do dalších sezon,“ uvědomuje si sportovní univerzál. Toho na futsale baví i rivalita s nedalekou Kadaní, která je taktéž účastníkem nejvyšší futsalové ligy a oba týmy dělí od sebe jen 21 kilometrů. Vzájemná derby měla říz, fanoušci obou celků zase žně. Každý tým v sezoně vyhrál jednou a vždy v domácím prostředí.

„S klukama z Kadaně se většina mezi sebou známe, rivalita tam je a každý chce vyhrát a být celkově v tabulce výše než ten druhý. Bohužel nám se nepoveddl konec sezony a tak jsme celkově skončili šestí za Kadaní. To se doufám v příští sezoně změní a budeme před nimi,“ usmívá se Petr Nový.