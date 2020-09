TJ Spartak Perštejn – TJ Sokol Horní Jiřetín 1:0 (0:0)

Branky: 58. Marek Filip. Rozhodčí: Klimpl Miroslav, Živnůstka Filip, Kuriljak Ivan. ŽK: 0/2. Diváci: 50.

Od začátku se příliš netaktizovalo a hrálo se nahoru-dolů. Postupem času si hráči na obou stranách vytvořili několik šancí, ale žádná z nich nebyla vyložená. O něco víc byli nebezpeční hosté. Obzvlášť ke konci prvního poločasu dostali několikrát domácí pod tlak, ale nedokázali využít melu před vápnem, ani trestný kop. Domácí gólman Ihor Sabadosh si rozhodně nemohl na nedostatek práce stěžovat. Někdy zasahoval s velkým štěstím.

Když ani domácí ve 44. minutě nevyužili trestný kop, šlo se do kabin za bezbrankového stavu. Druhý poločas přinesl boj o to, kdo z koho. Jak běžel čas bylo jasné, že kdo dá první gól, bude mít našlápnuto k vítězství. To se podařilo Marku Filipovi. Ten v 58. minutě využil centru z rohového kopu a poslal domácí do vedení. Přes veškerou snahu už hosté vyrovnat nedokázali.