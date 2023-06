„Těch důvodů našeho konce v krajském přeboru je více. My jsme teď v poslední sezoně měli jeden z nejlepších kádrů, který podle mě měl skončit do pátého místa, snesl bych možná i o trošku horší umístění, ale určitě ne deváté místo, kterým sezona skončila. Další hořkou kapkou pro mne byl poslední zápas sezony se Srbicemi, který jsme prohráli 1:5. Bylo to zklamání a zklamaný jsem byl na jaře i z přístupu hráčů,“ řekl předseda oddílu Jiří Čihák.

Zklamání pak podtrhly i odchody hráčů. Perštejn by patrně hodně ztratil na konkurenceschopnosti.

„Někteří hráči odchází do vyšších soutěží a někteří také do zahraničí a sousedních Černovic. My nejsme klub, který by jim chtěl bránit, naopak jim to přejeme, je to dobrá vizitka pro klub. Je nám jasné, že v horizontu měsíce je nemusíme nahradit a ještě kádr kvalitně doplnit tak, abychom v krajském přeboru hráli o příčky podle našich představ. Také už odmítáme jakoukoliv „přetahovanou“ se sousední Kadaní nebo Černovicemi, kde se krajský přebor hraje. Někteří hráči v minulých letech této situace zneužívali,“ vysvětluje Čihák.

Chomutovský plavec Lehnert vykouzlil na mistrovství ČR osm medailí

„Na krajský přebor potřebujete určitou hráčskou kvalitu, abyste se nemotali kolem třináctého místa. Musíme si sportovně přiznat, že po oslabení týmu by nejvyšší krajská soutěž nebyla od nás podle představ. Umístění v posledních sezónách se odrazilo i na návštěvnosti. Byli jsme zvyklí na 200 a více diváků, teď jsme na polovině,“ doplnil předseda, proč jde Perštejn do I. B třídy. Zároveň vyvrátil spekulace fanoušků, kteří na sociálních sítích nadhodili myšlenku, že krajský přebor se z Perštejna přestěhuje do Klášterce.

„S Kláštercem žádnou dohodu o tom, že by zaplnil po nás místo v krajském přeboru nemáme. Tohle všechno je vývojem posledních deseti dnů, kdy jsme včera oficiálně požádali ÚKFS o změnu přihlášky,“ uzavřel Jiří Čihák.