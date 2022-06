Dal jste sedm gólů za 55 minut, co tomuto počinu říkáte?

Já nejsem žádný mluvčí, ale určitě to nebyla jen moje zásluha. Kluci mi dobře přihrávali, já měl asi dobrý výběr místa.

Krásný Dvůr je jasně poslední, má jeden bod a skóre 19:230…

Já jsem za něj kdysi hrál. Teď nějak nechci snižovat jeho sílu, ale kvalita tam asi prostě chybí.

Dal jste mezi dospělými někdy sedm gólů?

To asi ne…

A v mládežnických kategoriích?

Možná ano, ale už si to ani nepamatuju, protože je to opravdu dlouho.

Navíc jste hrál proti Krásnému Dvoru jen 65 minut, proč jste šel střídat?

Byl jsem sám se sebou spokojený, byl to pohodový zápas s přijatelným soupeřem, po něm jsme měli oslavu postupu do I. A třídy, dokopnou. Bylo hezky, hodně lidí, fotbal měli okořeněný góly, líbilo se jim to, tak jsem nechal zahrát i někoho jiného. Chtěli jsme, aby si v tom utkání zakopali všichni kluci.

Teď vás čeká sobotní zápas na hřišti druhých Podbořan…

Tatran? To je úplně jiný soupeř, navíc nám bude šest kluků kvůli dovoleným, pracovním povinnostem a svatbě chybět. Nebude to snadné, na druhou stranu je dobře, že už je o postupu rozhodnuto.

Zaokrouhlíte střeleckou bilanci na 40 branek?

No byl bych rád. Sedmnáct let jsem hrál od I. B třídy až po divizi v Německu a dvakrát jsem tam podobně úspěšné střelecké sezony měl.

Šel byste případně i na penaltu, aby tam ta jubilejní 40. branka padla?

Nebál bych se toho. Už minule jsem kopal a i teď jsem v nominaci.

Na podzim vám bude 48 let, jste takový fotbalový Jaromír Jágr?

Ne, ten hraje na jiné úrovni. Je pravda, že to na ledě zvládá skvěle, ale na druhou stranu je pravda, že nemusí chodit do práce. Ne vážně, to se srovnávat nedá.

Jak dlouho ještě budete hrát?

Zkusím letní přípravu a uvidíme, pokud to půjde a zdraví dovolí, tak bych ještě po postupu jednu sezonu rád zkusil.

Už jste někdy myslel na konec kariéry?

V jednom z rozhovorů jsem říkal, že na konec myslím už osm let. Teď se ta doba opravdu blíží, věk nezastavíte, dva tři dny se dávám po zápase dohromady. Trvá to, než se dám do kupy.

Takže už žádné fotbalové sny nemáte?

V tomhle věku opravdu ne. Jsem rád, jak famózní jsme sezonu jako klub měli, jaká je tady v Novém Sedle skvělá parta, a vlastně i proto mám z fotbalu radost, užívám si ho a pokračuju dál.

Budete pak pokračovat třeba jako trenér?

Takhle dopředu se ještě nekoukám. Bude záležet na čase. Když hrajete fotbal na této úrovni, je důležité civilní zaměstnání. Já pracuji ve stavebnictví a toho času moc nemám.

Jak vidíte ambice Nového Sedla o level výš, tedy po postupu do I. A třídy?

Myslím si, že pokud přijdou dva tři mladí kluci, tak se záchranou mít starosti nebudeme. Podle mě v tabulce nahoře nebudeme, ale můžeme hrát kolem devátého desátého místa.